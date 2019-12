In Berlin-Zehlendorf haben Ermittler am Donnerstag einen 48-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, einem anderen Mann ins Gesicht geschossen zu haben. Die Tat ereignete sich am vergangenen Freitag in Schöneberg. Ein zunächst Unbekannter hatte dem 57-Jährigen im Hausflur eines Mehrfamilienhauses aus der Nähe ins Gesicht geschossen und war anschließend geflohen. Der Verletzte kam ins Krankenhaus, eine Mordkommission hatte den Fall übernommen.

Nun haben Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) den Tatverdächtigen am Donnerstagvormittag in einem Zehlendorfer Wohnhaus festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden, der Tatvorwurf lautet versuchter Mord. Die Hintergründe sind laut den Ermittlern noch unklar, „nach derzeitigem Stand jedoch im persönlichen Bereich zu vermuten“. Der 57-Jährige sei inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden, teilte die Polizei mit. (Tsp)