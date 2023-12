Mann ist an Demenz erkrankt 66-Jähriger aus Berlin-Mariendorf seit einem Monat vermisst – Polizei bittet um Hilfe

Die Berliner Polizei bittet bei der Suche nach einem vermissten 66-Jährigen um Mithilfe aus der Bevölkerung. Janusz Matula aus Mariendorf wird bereits seit dem 4. November 2023 vermisst, teilten die Beamten am Montag mit. Da der Mann an Demenz erkrankt ist, ist er betreuungsbedürftig.

Den Angaben nach spricht der 66-Jährige Polnisch und nur gebrochen Deutsch. Er ist zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, schlank und hat kurzes bis mittellanges Haar. Er trägt eine blaue Jeans und vermutlich eine dunkle Jacke sowie eine Kopfbedeckung. Ein Handy oder Ausweisdokumente hat er nicht dabei.

Zeugen, die Janusz Matula seit dem 4. November gesehen haben oder wissen, wo er sich aufhält, werden gebeten, sich bei der Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Rufnummer 030-4664912444 oder per E-Mail zu melden. Auch bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache können Hinweise gegeben werden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, bittet die Polizei darum, den Notruf (110) zu wählen. (Tsp)