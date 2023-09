Mann mit Macheten angegriffen und verletzt Berliner Polizei nimmt Angreifer mit 3 Promille fest

Am Freitagabend soll ein 27-jähriger Mann in Marzahn einen anderen Mann mit zwei Macheten angegriffen und verletzt haben, wie die Berliner Polizei mitteilte. Der verletzte 39-Jährige musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden, während der stark alkoholisierte mutmaßliche Angreifer stationär in eine psychiatrische Einrichtung aufgenommen wurde.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend auf einem Platz an der Marzahner Promenade. Dort soll der 27-jährige Angreifer den 39-Jährigen mit zwei Macheten mehrfach auf Kopf, Rumpf und Beine geschlagen haben, bis das Opfer vor dem Mann flüchten konnte. Der verletzte 39-Jährige wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde.

Der Tatverdächtige wurde von Polizist:innen in der Nähe des Tatorts auf einer Bank gefunden und festgenommen. In seiner Tasche wurden auch die zwei Macheten gefunden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund drei Promille. Der Tatverdächtige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo die stationäre Aufnahme in eine psychiatrische Abteilung veranlasst wurde. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (Tsp)