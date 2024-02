Mann nach Behandlung in Rettungsstelle vermisst Berliner Polizei sucht demenzkranken 76-Jährigen aus Pankow

Die Polizei sucht öffentlich nach einem demenzkranken Senior aus Berlin-Pankow. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, wurde Rudolf Richard Trommer zuletzt am vergangenen Sonntag gegen 4.55 Uhr in der Rettungsstelle der Park-Klinik-Weißensee gesehen. Nach einer Behandlung in dem Krankenhaus sei der 76-Jährige nicht nach Hause zurückgekehrt.

Die Polizei veröffentlichte ein Foto des Vermissten und bittet um Mithilfe.

Wegen seiner beginnenden Demenz werde davon ausgegangen, dass der Mann orientierungs- und hilflos ist, hieß es von der Polizei. Er sei nur leicht bekleidet in Pullover und Jeans unterwegs. Auch Portemonnaie und Ausweisdokumente habe der Senior nicht dabei.

Die Behörde beschreibt den Gesuchten wie folgt 76 Jahre alt

160 cm bis 170 cm groß

kräftige Gestalt

grauer Haarkranz, Halbglatze

graue Bartstoppeln

bekleidet mit grauem Pullover und blauen Jeans

Die Ermittler fragen, wer den 76-Jährigen seit Sonntag gesehen hat oder Angaben dazu machen kann, wo er sich aufhält. Auch um sonstige sachdienliche Angaben wird gebeten. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, fordert die Polizei dazu auf, den Notruf 110 zu wählen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) in Wittenau unter (030) 4664-173400 (zur Bürodienstzeit) und 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeit) sowie per E-Mail an dir1k34@polizei.berlin.de entgegen. Hinweise können außerdem außerhalb der Bürozeiten zudem bei jeder anderen Polizeidienststelle und über die Internetwache (internetwache-polizei-berlin.de) gegeben werden.