Polizei nimmt erste Demonstranten fest Mehrere Tausend Teilnehmer bei pro-kurdischer Demo in Berlin

Auch nach dem Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Freitag geht der Großeinsatz der Polizei am Sonnabend wegen verschiedener Demonstrationen weiter. Bei einer kurdischen Demonstration gegen das Verbot der Arbeiterpartei PKK und die Politik Erdogans mit mehreren Tausend Teilnehmern ist es zu ersten Festnahmen gekommen. 3000 Menschen wurden für den Protest angemeldet.

Mehrere behelmte Polizisten begleiten den Protestzug entlang des Axel-Springer-Gebäudes. © Julius Geiler

Gegen 13 Uhr zog der Protestzug am Axel-Springer-Gebäude entlang. Rufe gegen das Medienhaus konnte ein Reporter vor Ort nicht registrieren. Dennoch soll die Polizei vereinzelt in die Masse vordringen, um gezielt Personen festzunehmen. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Bereits vor dem offiziellen Start des Protestzugs kam es zu einer ersten Festnahme. Das bestätigte eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel. Nach dpa-Informationen sei es um einen Verstoß gegen ein Vereinsverbot gegangen. Zuvor mehrten sich auf der Plattform X erste Videos, die die Festnahme zeigen sollten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Außerdem hat ein Mann aus der emotionalisierten Masse mit einer Fahnenstange einen Beamten geschlagen, so die ein Sprecher der Polizei. Dieser wurde leicht verletzt.

Die Demonstranten trugen kurdische Fahnen in den Farben Gelb, Rot und Grün. In Reden wurde die Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan kritisiert, der Berlin am Freitag besucht hatte. In Deutschland ist die PKK wegen terroristischer Aktivitäten seit 1993 verboten.

Die Polizei ist am Sonnabend nach Angaben der Sprecherin mit 3000 Einsatzkräften in der gesamten Hauptstadt vor Ort. Unterstützt werde die Berliner Polizei dabei von Kräften aus acht weiteren Bundesländern sowie der Bundespolizei.

Die kurdische Demonstration gegen das Verbot der Arbeiterpartei PKK und die Politik Erdogans startete um 11 Uhr vom Oranienplatz in Kreuzberg. Sie zieht zum Brandenburger Tor. Aufrufe zu der Demonstration kamen auch von linksradikalen Gruppen.

Ab 14 Uhr ist eine Demonstration für Palästina und gegen den Angriff Israels auf den Gazastreifen mit 10.000 Teilnehmern in der Innenstadt angemeldet. Sie beginnt am Invalidenpark nahe dem Hauptbahnhof und führt durch die Friedrichstraße und Leipziger Straße ebenfalls zum Brandenburger Tor. Abends steht dann das Fußball-Freundschaftsspiel Deutschland gegen die Türkei im Olympiastadion und einem vorher angekündigten Fanmarsch türkischer Anhänger vom Theodor-Heuss-Platz zum Stadion an. (mit dpa)