Mariella Ahrens Mädchen-WG mit den eigenen Töchtern

Für Mariella Ahrens beginnt das Jahr mit guter Laune. Im März spielt die Berlinerin wieder Theater - zwischen den Proben liebt sie ihre Mädchen-WG-Leben in Charlottenburg mit ihren beiden Töchtern. Im Gespräch mit dem Tagesspiegel erzählt die 53-Jährige, wie sie das alles wuppt und warum sie sich gerne wieder verlieben würde. Das allerdings sei mit Ü50 gar nicht mehr so leicht, wie mit 20, erklärt sie augenzwinkernd….

Wie fing für Sie das neue Jahr an?

Es begann wunderbar mit einem sonnigen Strandspaziergang auf Mallorca mit Freunden. Ich liebe diese Insel sehr, besser hätte das Jahr nicht starten können.

Lebensherbst e.V Der Verein kümmert sich um Senioren in Alters- und Pflegeheimen. Marielle Ahrens hat den Verein gegründet und setzt sich seit rund 18 Jahren aktiv für das Projekt ein.

Sie leben in Charlottenburg mit ihren Töchtern. Wie ist Ihr Alltag? Worüber wird geredet, gelacht, gestritten?

Meine große Tochter Isabella ist letztes Jahr ausgezogen. Darüber war ich schon sehr traurig, aber irgendwann musste es ja eh sein, daß sie ihren eigenen Weg geht. Lucia ist im Wechselmodel bei mir. Wenn sie da ist, kommt auch oft meine große Tochter und wir unternehmen oder kochen zusammen oder schauen Filme, wie in einer Mädchen-WG (lacht). Gestritten wird meist nur über Haushaltssachen.

Geredet wird über alles?

Geredet wird über alles! Auch über Jungs oder Männer, die wir kennenlernen. Gelacht wird auch viel, aber vor allem wenn wir „Activity“ spielen. Das lieben wir.

Denke Sie selbst über das Alter nach? Was macht Spaß mit Ü50, was weniger?

Alter ist nur bei Wein wichtig (lacht). Aber ich denke natürlich darüber nach, wie es wohl sein wird, wenn man dann mal 70, 80 oder 90 Jahre alt ist. Gerade weil ich seit 18 Jahren einen Verein habe, der sich um Senioren in Heimen kümmert - Lebensherbst e.V. - auf den ich sehr stolz bin. Aber das bringt einen natürlich auch immer wieder dazu darüber nachzudenken, wie es mir wohl mal ergehen wird in dem Alter. Auch mit dem Thema Tod muss man sich dadurch beschäftigen, was ich wirklich nicht gern tue.

Was bedeutet Ihnen die Arbeit in Ihrem Verein?

Mich motiviert immer wieder, wenn ich Senioren mit 80 sehe, die total fit sind und Spaß am Leben haben. Daran nehme ich mir ein Beispiel. Meine Eltern sind 74 Jahre und absolut lebensfroh. Das wünsche ich mir auch. Ich bin stolz auf meine Kids, habe viel Schönes erlebt, Rückschläge überwunden, habe liebe Freunde, beruflich viel geschafft und bin noch lange nicht am Ende mit allem. Ich ruhe inzwischen mehr in mir und freue mich auf alles, was noch kommt.

Sie sind Single, würden Sie sich gerne wieder verlieben?

Ja, ich bin Single und nicht unglücklich damit. Ich genieße mein Leben. Aber wenn der Richtige kommt, dann bin ich auch bereit mein süßes Single-Leben aufzugeben. Ich bin eigentlich eher ein Beziehungsmensch. Es ist natürlich nicht einfach sich in meinem Alter zu verlieben, da man genauer weiß, was man möchte und was nicht. Man lässt sich nicht mehr so kopflos auf Beziehungen ein, leider. Ich vermisse manchmal diese Naivität.

Was mögen Sie besonders an Ihrem Leben in Berlin?

Ich liebe die Vielfältigkeit, das Freche und das Unbekümmerte. Man kann im Jogginganzug einkaufen gehen und es interessiert keinen. Berliner haben ihren eigenen Style und Stil. Wir haben zudem tolle, kulturelle Möglichkeiten, super Restaurants und ein schönes Umland.

Wie läuft es beruflich bei Ihnen?

Nach 25 Jahren im Fernsehen spiele ich jetzt Theater. Das ist die Basis des Schauspielers und ganz anders als vor der Kamera zu stehen. Aber beides macht mir Spaß. Im März spiele ich in Düsseldorf und im Sommer in München Theater. Aber es gibt auch noch neue Pläne für 23 – lassen Sie sich überraschen.

