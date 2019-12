Der Berliner Rechtsanwalt Markus Roscher-Meinel tritt mit Identitären und verurteilten Volksverhetzern auf. Er unterstützte seit 2013 aktiv die AfD - sowohl auf Twitter als auch als Anwalt. Seinen Mitgliedsantrag lehnte der Parteivorstand dennoch im August ab.

Nun hat Roscher-Meinel nach Recherchen von "t-online.de" eine neue politische Heimat gefunden: in der CDU Berlin, Kreisverband Mitte.

Von dort hieß es am Donnerstagabend: Der Partei seien "keine Umstände bekannt gewesen und/oder angezeigt worden, die einer Mitgliedschaft entgegenstehen". Nachdem "t-online.de" und der Tagesspiegel-Newsletter "Checkpoint" über den Fall berichtet hatten, ruderte die CDU Mitte am Freitagvormittag zurück.

"Wir fühlen uns getäuscht und missbraucht", sagt Kreisvorstand Carsten Spallek

Der Kreisvorstand wolle "die in seinem Rahmen zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, die Mitgliedschaft zu widerrufen beziehungsweise so schnell wie möglich zu beenden", teilte Sprecher Carsten Spallek mit, der auch Schulstadtrat in Mitte ist. Ein entsprechendes Verfahren wolle man "unverzüglich" einleiten.

"Wir fühlen uns getäuscht und missbraucht", sagt Spallek. "Menschen mit solchen Haltungen wollen wir in der CDU Mitte nicht haben." Kurios ist der Fall auch, weil Roscher-Meinel noch im November auf Twitter gegen die CDU gehetzt hatte. Die CDU sei "die Anti-Deutschland-Partei", schrieb er. "Sie schützt unsere Grenzen nicht, lässt das Land von illegalen Wirtschaftsflüchtlingen fluten (...) und tut nichts gegen die Verarmung unserer Alten."

Die Berliner CDU-Europaabgeordnete Hildegard Bentele forderte auf Twitter, ein Social-Media-Screening müsse in Zukunft Teil des Aufnahmeverfahrens werden. Spallek sagte dazu, es habe bisher "keinen Anlass zum Generalverdacht" gegeben. "Allerdings lernen wir", so Spallek weiter: "aus Schaden wird man klug".

Roscher-Meinel war Anfang der 2000er schon mal in der CDU aktiv. Er war außerdem bereits Mitglied der FDP, der inzwischen aufgelösten Kleinstpartei Bund Freier Bürger und der Piraten.

Roscher-Meinel gehört - noch - dem CDU-Ortsverband Bernauer Straße an. Für eine Mitgliedschaft reicht meistens eine Wohn- oder Arbeitsadresse im gewünschten Kreis aus. Dann entscheidet der Kreisvorstand, die übergeordnete Landesgeschäftsstelle prüft neue Mitglieder nicht.