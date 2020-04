Anders als in mehreren anderen Bundesländern verzichtet Berlin bei Verstößen auf Bußgelder. Scharf protestierte CDU-Fraktionschef Burkard Dregger: „Das ist die typische Berliner Inkonsequenz von Rotrotgrün.“ Dregger erhob drei Forderungen: Maskenpflicht auch im Einzelhandel, Bußgeldandrohung bei Verstößen und stichprobenartige Kontrollen. Die allermeisten Berliner seien Verantwortungbewusst, sagte Dregger am Sonntag dem Tagesspiegel, „gegen die wenigen Unbelehrbaren muss es Sanktionen geben“. Mit dem Verzicht auf eine Maskenpflicht gehe Berlin wieder als einziges Bundesland einen Sonderweg, kritisierte Dregger.

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, die Bahn und die BVG „appellierten“ an alle Fahrgäste, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Der Fahrgastverband Igeb forderte die Verkehrsunternehmen auf, Masken zu verteilen. „Ein Verbot, das nicht durchgesetzt wird, ist albern“, sagte Sprecher Jens Wieseke. Als Mund-Nasen-Bedeckung gelten einfache Schutzmasken oder selbstgenähte Modelle, aber auch ein Tuch oder ein Schal. Kleinstkinder oder Menschen mit Behinderung, die beispielsweise schwer Luft bekommen, sind von der Regelung ausgenommen. Dass es in Berlin keine Kontrollen und keine Strafen geben wird, hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) nach der Senatssitzung am vergangenen Dienstag gesagt. Auf eine Aufnahme in den Bußgeldkatalog sei verzichtet worden, da sich die Berliner bislang an die Regeln gehalten hätten, so Müller. Ebenso hat Brandenburg entschieden. Die Bundesländer handhaben das bislang sehr unterschiedlich. Einige Länder wie Bayern, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern wollen Bußgelder kassieren, andere darauf verzichten. Manche Länder haben sich noch nicht geeinigt.

„Wir appellieren an die Fahrgäste, in eigener Verantwortung den Mund-Nasen-Schutz im gesamten öffentlichen Raum zu tragen - auch aus Rücksichtnahme und Respekt gegenüber anderen“, heißt es gleichlautend auf den Internetseiten von S-Bahn und BVG. Kontrollen durch das Personal werde es nicht geben, nur Durchsagen über Lautsprecher, teilte die BVG mit. Personal mit Kundenkontakt werde natürlich auch eine Maske tragen. Über Twitter bat die ihre Fahrgäste, nicht panisch zu reagieren, wenn jemand in Bus oder Bahn niest - schließlich sei Heuschnupfenzeit.

BVG und Bahn werden keine Masken an Fahrgäste verteilen oder verkaufen. Die Eisenbahngesellschaft von Niederschlesien (Koleje Dolnoslaskie) bietet seit vergangener Woche ein ermäßigtes Netzticket an - inklusive 20 Schutzmasken. Polen ist auch an anderer Stelle kreativer: Die Eisenbahngesellschaft „Malopolskie“ (Kleinpolen) bietet seit zwei Wochen die Monatskarte für Beschäftigte im Gesundheitswesen für einen symbolischen Zloty an (etwa 20 Cent).

In Berlin übernimmt, wie berichtet, die Senatskanzlei die Verteilung der Masken an die zwölf Bezirke. Diese können dann jeweils zwei Masken gratis an Berliner ausgeben - so lange Vorrat reicht. Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf zum Beispiel wird Ausgabestellen vor den beiden Rathäusern einrichten.

In Berlin und Brandenburg werden Busse und Bahnen ab 4. Mai nahezu vollständig wieder im Normalbetrieb fahren. „Mit dem schrittweisen Hochfahren des öffentlichen Lebens wird auch das Bus- und Bahnangebot zur alten Stärke anwachsen“, teilte der VBB mit.