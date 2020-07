Der Berliner Senat will am heutigen Dienstag die Aufnahme der Maskenpflicht für die BVG in den Nutzungsbedingungen beschließen. Damit können die 300 Sicherheitsmitarbeiter der BVG von Fahrgästen, die sich weigern eine Maske zu tragen, eine Vertragsstrafe von 50 Euro verlangen.

BVG-Sprecherin Petra Nelken sagte, man werde immer zunächst die Fahrgäste auffordern eine Maske anzulegen. Erst bei Weigerungen sei diese Strafe fällig. Da die BVG ein landeseigenes Unternehmen ist, muss der Senat die Änderung der Nutzungsbedingungen beschließen. Die BVG hat etwa zwei Millionen Fahrgäste pro Tag.

Sollte sich ein Fahrgast hartnäckig weigern, werde die Polizei gerufen. Diese wird dann die Personalien aufnehmen. Und dann kann es noch teurer werden.

Denn ein Fahrgast, der sich weigert Maske zu tragen, verstößt sowohl gegen die neuen Nutzungsbedingungen bei der BVG als auch gegen die Infektionsschutzverordnung des Landes Berlin. Das Land kann dann von ihm ebenfalls ein Bußgeld zwischen 50 und 500 Euro verlangen.

Auch in der S-Bahn gilt die Maskenpflicht. Da die S-Bahn dem Eisenbahnrecht unterstellt ist, kontrolliert die Bundespolizei und kann Bußgelder bei Maskenmuffeln anordnen.

Auch Verkehrsvertrag soll beschlossen werden

Der Senat will heute auch den neuen, auf 15 Jahre festgelegten Verkehrsvertrag mit der BVG beschließen. Dort ist festgelegt, welche Leistungen die BVG in den nächsten 15 Jahren bis 2035 erbringen soll, aber auch der Umfang der Investitionen.

Das Volumen soll sich auf etwa zwölf Milliarden Euro belaufen, wie aus BVG-Kreisen verlautet. Rund zwei Milliarden Euro davon sollen in den Aufbau der Busflotte und der neuen Infrastruktur fließen, die bis 2030 nur noch elektrisch fahren soll.

Alle 1500 Busse sollen durch Elektrofahrzeuge ausgetauscht werden. Hinzu kommt eine komplett neue Infrastruktur wie Ladestationen für E-Busse, Parkmöglichkeiten und auch neu ausgerüstete Werkstätten.

Der Verkehrsvertrag, der auch noch im Abgeordnetenhaus beraten wird, gilt als wichtiger Schritt bei der von Rot-Rot-Grün verfolgten ökologischen Verkehrswende weg vom Auto. „Das ist eine ganz neue Größenordnung, wie wir den ÖPNV aufstellen“, sagte Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) in der Vorwoche dazu. „Wir investieren hier so viel, wie es seit vielen Jahrzehnten nicht mehr geschehen ist.“ (mit dpa)