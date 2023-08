Massen-Crash in Berlin-Tempelhof : 19-Jähriger kracht mit Transporter in mehrere geparkte Autos

In der Nacht zu Dienstag ist ein 19-jähriger Fahranfänger in Berlin-Tempelhof in mehrere Autos gefahren. Zwei Männer wurden dabei verletzt, ein Auto landete auf dem Fußgängerweg.