Eine Untersuchung des brandenburgischen Landeslabors hat ergeben, dass Wasserproben, die zwischen dem 7.und 9. August aus der Oder genommen wurden, ein bestimmtes Pestizid in ungewöhnlich hohen Konzentrationen enthalten. Es handele sich, so die Sprecherin des brandenburgischen Umweltministeriums, Frauke Zelt, am Freitagabend, um den Wirkstoff 2,4-Dinitrophenylhydrazin.

Die Werte überstiegen die Höchstgrenze der Umweltqualitätsnorm. Diese liege bei einem Mikrogramm pro Liter (µg/l). Die Messungen hätten für den 8. August 9,14 Mikrogramm pro Liter ergeben. Am Vortag seien 6,41 µg/l, am 9. August 4,28 µg/l festgestellt worden. Die Jahresdurchschnitt-Umweltqualitätsnorm beträgt nach Angaben des Ministeriums 0,2 µg/l.

Die Proben stammen von einer Routine-Messtelle in Frankfurt (Oder). Deshalb sei davon auszugehen, dass das Pestizid hier bereits stark verdünnt war. Diese Annahme beruht auf der Vermutung, dass der Eintrag weit flussaufwärts in Polen stattgefunden haben muss.

An anderen Stellen im Oberlauf der Oder hätten folglich in den Tagen zuvor höhere Konzentrationen vorliegen müssen. Ob es von dort noch ähnliche, so genannte „Rückstell-Proben“ gibt, die jetzt durch die polnischen Behörden unabhängigen, gezielten Analysen zugeführt werden können, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Es ist aber theoretisch auch möglich, dass das Pestizid aus unbekannter Quelle nach Frankfurt oder in den Fluss gelangte und dann nichts mit dem Fischsterben flussaufwärts zu tun haben würde.

Mehrere Ursachen weiterhin vermutet

Die Überschreitung der Werte über mehrere Tage am Messort habe „mit Sicherheit einen Effekt auf die Biozönose (Tiere, Pflanzen, Mikroorganismen) gehabt, insbesondere auf Makrophyten (Wasserpflanzen)“. Die in Frankfurt nachgewiesene Dosis könne aber wahrscheinlich kein Fischsterben, wie es beobachtet wurde, auslösen.

Die im Auftrag des Landes Bandenburg arbeitenden Fachleute gehen offenbar weiter davon aus, dass das Fischsterben ein „multikausales Ereignis“, so Zelt, gewesen sein könnte, also mehrere Ursachen sich addiert und möglicherweis potenziert haben dürften.

Nach dem aktuellen Stand käme eine Kombination aus Pestizid, hoher Salzfracht, durch diese möglicherweise gefördertem Wachstum von für Fische giftigen Algen, Fische stressenden hohen Wassertemperaturen, stellenweisen durch Aufwirbeln des Sediments verursachten erhöhten Quecksilberwerten und möglichen anderen Faktoren infrage.

Die weiteren Ergebnisse vom 19. August bestätigten „im Großen und Ganzen die bisherigen Erkenntnisse“, hieß es aus dem Ministerium. Die Werte hätten sich auch in den weiteren Proben nicht verschlechtert.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Für alle Funde organischer Substanzen wurden demnach die Grenzwerte eingehalten. „Auch die Metallwerte erreichen weiter nicht den akut toxischen Bereich.“ Am Oder-Grenzübertritt bei Lomy sei aber die elektrische Leitfähigkeit, ein Zeichen für hohen Salzgehalt, immer noch erhöht. Auch die Chlorophyll-Werte in Frankfurt (Oder) sind demnach weiter ungewöhnlich hoch. Diese könnten mit den hohen Sauerstoffwerten, die ebenfalls gemessen wurden und werden, in Verbindung stehen.

Seit Ende Juli wurden an der Oder vermehrt tote Fische gefunden. Inzwischen sind wahrscheinlich mehrere Hundert Tonnen, aber auch große Mengen Weich- und Krebstiere, verendet. Die polnischen Behörden hatten es lange versäumt, diese Befunde zu melden.

Welches Ausmaß das Sterben hat und wie schnell eine Erholung des Flusses möglich ist, hängt auch von den chemischen, biologischen und physikalischen Ursachen ab, deren Aufklärung Labore und Behörden mit den aktuellen Befunden wahrscheinlich nun nähergekommen sind.