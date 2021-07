Am Donnerstagabend haben sich etwa 50 Jugendliche bei einer Massenschlägerei in Berlin-Rummelsburg attackiert. Dabei nutzten die zwei rivalisierenden Gruppen Zeugen zufolge auch Schlag- und Stichwaffen. Gegen 21 Uhr alarmierten Beobachter die Polizei.

Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens an der Frankfurter Allee eintrafen, flüchteten die Beteiligten in verschiedene Richtungen und entkamen. Auch Verletzte konnten nicht festgestellt werden. Die Hintergründe zu der Auseinandersetzung sind derzeit noch völlig unklar, die Ermittlungen laufen. (Tsp)