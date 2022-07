Angesichts der Energiekrise fordert Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) von der Wirtschaft größere Anstrengungen. „Bevor es ans Frieren in den privaten Wohnungen geht, sollten zunächst die Leuchtreklamen im Straßenraum auf den Prüfstand. Da könnte man sofort Strom einsparen“, sagte Kipping in einem Interview mit der „Berliner Morgenpost“ (Sonntag). Großbetriebe müssten ihre Abläufe überprüfen. „Es geht auch darum zu überlegen, wie man Arbeitszeiten und Öffnungszeiten so organisiert, dass möglichst wenig Strom verbraucht wird.“

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräteherunterladen können.]

Tagesspiegel Background Energie & Klima Kohleausstieg, Klimawandel, Sektorkopplung: Das Briefing für den Energie- und Klimasektor. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Die Einsparungen dürften nicht vor allem zu Lasten von Privathaushalten erfolgen. Die Akzeptanz der Sparmaßnahmen steige, wenn alle Energienutzer beteiligt seien. „Auch der kommerzielle Sektor muss von Anfang an dabei sein“, betonte Kipping.

Mehr zum Thema „Stürzt ärmere Haushalte in den Ruin“ Ab Oktober wird Gas noch einmal deutlich teurer

Sollten die Stromkosten wie befürchtet steigen, müssten Empfänger von Sozialleistungen aufgefangen werden. „Grundsicherungsleistungen müssen um mindestens 200 Euro pro Monat steigen und es braucht eine Entlastung für Rentnerinnen und Rentner mit kleinen Einkommen“, erklärte die Linken-Politikerin mit Blick auf die Diskussion über ein drittes Hilfspaket. (dpa)