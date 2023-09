Matschiger Wanderweg an der Wuhle Erneuerung 2026? Viel zu spät!

Schön sieht’s aus am Wuhlewanderweg in Berlin – aber eben auch schön rutschig. Sorgenfreies Fahrradfahren durch die Natur sei hier nicht möglich, kritisiert Stefan Fruhner, Sprecher des Netzwerks Fahrradfreundliches Marzahn-Hellersdorf. Radfahrer würden in den Pfützen ausrutschen und stürzen. „Das Bezirksamt kennt das Problem, interessiert sich aber nicht für Einzelschicksale“, sagt Fruhner. Darüber berichtet jetzt der aktuelle Tagesspiegel-Newsletter für Marzahn-Hellersdorf in seiner neuen Ausgabe.

Nach aktuellem Stand soll der Wuhlewanderweg 2026 erneuert werden. Viel zu spät, findet auch auch die SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung und fordert, den Wanderweg früher in Stand zu setzen.

„Der Weg ist einer der schönsten Wanderwege in unserer Stadt. Mit seinen grünen Blickfängen und Spielplätzen lädt er Menschen dazu ein, ihn aufzusuchen“, so Eike Arnold, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.

Doch einige Abschnitte seien aus seiner Sicht kaum mehr begehbar. Die SPD hat einen Antrag in die BVV eingebracht, in der sie eine zügigere Instandsetzung des Weges fordert. „In einem ersten Schritt soll der Bereich zwischen der B1/B5 und dem S- und U-Bahnhof Wuhletal ins Auge gefasst werden“, heißt es in der Forderung.

Der Wanderweg begleitet auf 16 Kilometern die Wuhle vom Eiche-Park in Ahrensfelde bis zur Mündung in die Spree in Köpenick. Diese befindet sich neben dem Stadion an der Alten Försterei an der Pyramidenbrücke.