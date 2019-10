Anlässlich der Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag des Mauerfalls verkaufen die Berliner Verkehrsbetriebe ein Sonderticket. In der Zeit vom 4. November bis 10. November können Käufer einen Erwachsenen und bis zu drei Kinder auf dem sogenannten Mauerfall-Ticket mitnehmen, wie die BVG am Montag mitteilte. Das Ticket könne ab Montag an den Automaten und in den Kundenzentren gekauft werden. Eine Begrenzung der Ticketzahl gebe es nicht. (dpa)