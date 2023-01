Medizinische Kosmetik Heilende Schönheit

Das schlicht in hellen Tönen eingerichtete Geschäft in der Mulackstraße 32 könnte auch ein Verkaufsort für edles Design sein. Tatsächlich gibt bei „This Place“ funktionale Naturkosmetik.

Gründerin Laura Simonow eröffnete ihren Laden ganz offiziell mit einer Podiumsdiskussion über das Thema „Ehrlichkeit“. Die 37-jährige Wissenschaftlerin erkundet schon länger die positive Wirkung von natürlichen Inhaltsstoffen auf den Organismus.

Besonders ein Inhaltsstoff aus der Cannabispflanze namens CBD hat sie fasziniert. Gemeinsam mit Finn Hänsel, dem Gründer des Berliner Health- und Life-Science Unternehmen Sanity Group, machte sie sich daran, ihre Ideen in Produkte umzusetzen.

Wichtig sind ihr nicht nur die Inhaltsstoffe, sondern auch die Düfte, weil sie positive Emotionen auslösen können. Auch Selbstfürsorge und die Wissenschaft dahinter, Entschleunigung, Achtsamkeit, Empathie und Umweltverträglichkeit nehmen in ihrem Konzept einen größeren Raum ein. Dazu gehören Verwöhn-Rituale, die leicht in den Alltag zu integrieren sind. Im Sortiment finden sich Öle oder Badesalze in schickem Design und mit Aussage. „The Blissful Day“, heißt eine Creme, aber der Name könnte auch Programm sein.

