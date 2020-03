1025 Fälle - aber die gute Nachricht: weniger Patienten im Krankenhaus

Erstmals hat die Zahl der registrierten Coronavirus-Infizierten in Berlin am Samstag die Marke von 1000 Fällen überschritten. Genau 1025 meldete sie Senatsgesundheitsverwaltung am Abend, 579 Personen sind männlich, 446 weiblich - das war der Stand von 16.30 Uhr. Im Vergleich zum Vortag war das ein Zuwachs von 157 Patienten oder 18,1 Prozent. Das ist immer noch ein deutlicher Anstieg, aber nicht so wie in den Tagen zuvor. Zuletzt lagen die Zuwachsraten bei 26,2 Prozent (von 688 auf 868), 32,6 Prozent (von 519 auf 688) und 35,5 Prozent (von 383 auf 519). Die Kurve flacht also leicht ab. Ein Grund zur Entwarnung ist das noch lange nicht, dafür ist die Zunahme noch immer zu stark.

Insbesondere lassen sich die Gründe aus den Zahlen nicht ablesen: Schlagen sich die öffentlichen Appelle der vergangenen beiden Wochen zur sozialen Distanzierung nieder, sind es erste Folgen der härteren Maßnahmen wie Clubschließungen vor einer Woche oder ist es reiner Zufall? Es könnte in den nächsten Tagen auch wieder steiler bergauf gehen. Die Interpretation fällt auch deshalb schwer, weil die Gesundheitsverwaltung der täglichen Statistik nicht die Zahl der Tests beifügt.

Eine Angabe aber ist eine harte Währung, und sie ist eine gute Nachricht an diesem Samstagabend: Derzeit sind lediglich 39 Pe rsonen zur stationären Behandlung in Kliniken und 14 von ihnen auf der Intensivstation untergebracht. Das ist - trotz der wachsenden Fallzahlen insgesamt - erstmals ein Rückgang in diesem Bereich und der niedrigste Wert seit Mittwoch, als nur 28 Infizierte im Krankenhaus lagen und neun davon intensivmedizinisch behandelt wurden - bei gerade einmal 519 registrierten Fällen in Berlin insgesamt. Diese Zahlen waren am Donnerstag rapide auf 43 und 15 angestiegen und am Freitag noch einmal auf 44 und 18, obwohl in der Zwischenzeit ein 95-Jähriger verstorben war. Der Rückgang vom Samstag ist nicht bloß eine Frage der Statistik: Er bedeutet eine zumindest vorübergehende Entlastung für Berlins Krankenhäuser, richten sich doch alle politischen Anstrengungen immer auch darauf, den Verlauf der Epidemie zu verlangsamen, damit das Gesundheitssystem nicht kollabiert.





Nach Altersgruppen aufgeschlüsselt, bleiben die älteren Twens zwischen 25 und 29 Jahren sowie die (weit gefassten) mittleren Jahre zwischen 30 und 59 im Fokus. Sie bilden sowohl nach den absoluten Zahlen als auch nach der Inzidenz, also der Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner, der Schwerpunkt der Epidemie. Auch bei den besonders gefährdeten Gruppen über 70 bewegt sich das Wachstum im allgemeinen Rahmen bei insgesamt noch eher niedrigen Fallzahlen. Auffällig: Bei älteren Kindern und Jugendlichen wurden zuletzt deutlich mehr Infizierte registriert: Binnen zwei Tagen stieg die Zahl in der Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen von zehn auf 32 an, was einem Wachstum von 220 Prozent entspricht; bei den 15- bis 19-Jährigen im selben Zeitraum von 15 auf 26, das sind 73,3 Prozent mehr.