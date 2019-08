Katrin Lompscher ist seit drei Jahren Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen. Vor der Linken-Politikerin lag das Ressort in SPD-Zuständigkeit.

Frau Lompscher, würden Sie widersprechen, wenn ich sagte, Sie betreiben eine sozialistische Wohnungspolitik?

Ja, dem widerspreche ich. Wir arbeiten pragmatisch und gemeinwohlorientiert, nicht ideologisch. Wir orientieren uns an den Bedürfnissen der Menschen und der Stadt, sind aber nicht marktgläubig. Wenn man allein dem Immobilienmarkt die Lösung städtischer Probleme überlässt, bekommt man eigentümerorientierte Lösungen ohne Bezugnahme auf das Umfeld. Dafür braucht es Planung und Politik.

Und Wohnungen für die Menschen. In Buch streichen Sie eine Siedlung…

Die Flächen, die künftig nicht bebaut werden, können als Ausgleichsflächen für Neubauvorhaben dienen. Diese brauchen wir für jedes Projekt. Dafür suchen wir sogar außerhalb der Stadt. Bei der Mobilisierung von Baupotenzialen ist es an dieser Stelle vernünftiger, auf isolierte, kleine Standorte zu verzichten und stattdessen auf den Masterplan Buch zu setzen, mit einer Verdichtung und höheren Bauten im Ortsteil selbst.

Und die neue Planung bringt die Förster auf die Palme, weil sie Wald roden. Da kommen wieder lange Debatten und Planungszeiten auf Sie zu.

Förster sind gute und wichtige Leute, es ist in Ordnung, dass sie jeden Quadratzentimeter schützen wollen. Für jede Fläche, die wir durch Neubau versiegeln, müssen wir neuen Wald anlegen oder Ausgleichsflächen in der Nähe suchen. Gegebenenfalls kommt Ersatz in Brandenburg in- frage oder ein finanzieller Ausgleich, in Form einer Walderhaltungsabgabe.

Apropos fehlende Neubauten. Der nächste Schock kommt mit Einführung des Mietendeckels. Haben Sie die Regelung korrigiert, wonach Neubauten schon nach der ersten Neuvermietung gedeckelt werden sollen?

Diese Regelung stand als eine Variante in den Eckpunkten. Ich werde vorschlagen, den Neubau von Risiken fernzuhalten. Wir gehen mit dem Gesetzesentwurf als nächstes in die Verbände-Anhörung. Ich kann Ihnen versichern, dass wir deren Sorgen ernst nehmen.

Vom Mietendeckel werden besonders Bewohner von Altbauten profitieren, am Kollwitzplatz oder am Ku’damm zahlen die dann statt 2500 Euro künftig 800 im Monat. Wahlgeschenke für die Mittelschicht oder gibt es eine Einkommensklausel?

Eine solche Klausel ist nicht vorgesehen. Es ist wichtig, nicht eine Bewohnergruppe zu bevorteilen. Es geht um das langfristige Mietniveau und die Erhaltung der sozialen Mischung. Eine Stadt ist ein gesellschaftliches Gewebe, das zerreißt, wenn nur es nur noch aus einer bestimmten Bewohnerschaft besteht.

Einen Mietendeckel gab es schon mal, in West-Berlin. Damals kamen die Geringverdiener auch nicht an Wohnungen, sondern die mit hohen Einkommen, die außerdem noch Bares übrig hatten für ein paar abgerockte Stühle. Kommt das zurück?

Davon gehe ich nicht aus.

Der Verteilungskampf wird kommen, weil zu wenig neue Wohnungen genehmigt und gebaut werden. Davon handelt der Streit mit der SPD. Warum tun Sie nicht mehr?

Die Kritiker müssten sagen, wie sie mehr Wohnungen genehmigen wollen. Wir haben im Jahr 2018 knapp 17.000 Wohnungen fertiggestellt und 24.218 genehmigt. Die Zahl der genehmigten Neubauten geht geringfügig zurück, aber deutlich weniger als im Bundesdurchschnitt. Wir brauchen rund 20.000 zusätzliche Wohnungen jährlich. Das Verhältnis von Genehmigungen zu Fertigstellungen ist also in Ordnung.

Aber tatsächlich fehlen mehr als 130.000 Wohnungen. Allein um die neu in die Stadt kommenden Menschen zu versorgen, brauchen Sie 20.000 einzugsfertige Wohnungen. Nicht mal dieses Ziel erreichen Sie, aber sind mit Ihren Zahlen zufrieden?

Ich bin mit den Zahlen nicht zufrieden, trotzdem befinden wir uns auf einem hohen Niveau. Wir müssen uns aber vor allem angucken, was die Gründe für die Hemmnisse sind. Deshalb spreche ich unter anderem mit der Bauwirtschaft.

Die werden Ihnen sagen, es gibt zu wenig Grundstücke. Das sagt auch der Regierende Bürgermeister. Dass trotzdem Siedlungsprojekte zeitlich gestreckt oder aufgeschoben werden müssen, ist egal?

Keinesfalls. Am Anfang der Legislaturperiode sind wir mit ehrgeizigen Zeitplänen konfrontiert gewesen und ehrgeizigen Zielzahlen. Wir mussten feststellen, dass die Voraussetzungen dafür nicht an allen Standorten gegeben waren. Wir müssen Verkehrswege schaffen und Infrastruktur-Aufgaben lösen.