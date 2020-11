Polizei und Staatsanwaltschaft Dresden haben rund ein Jahr nach dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe am Dienstagmorgen mehrere Wohnungen durchsucht und drei Tatverdächtige aus dem Clan-Milieu festgenommen. Bei der Großrazzia sind mehr als 1600 Beamte im Einsatz. In Neukölln kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Laut Tagesspiegel-Informationen sind 1638 Beamte im Einsatz. Neben Einsatzkräften aus Sachsen sind Spezialeinsatzkräfte des Bundes und der Länder Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen angerückt.

Insgesamt seien drei dringend Tatverdächtigen festgenommen worden. Es handelt sich nach Angaben eines Sprechers um deutsche Staatsbürger, nach Tagesspiegel-Informationen aus Sicherheitskreisen sollen alle Mitglieder der deutsch-arabischen Großfamilie Rammo sein.

Die Staatsanwaltschaft Dresden wirft ihnen schweren Bandendiebstahl und Brandstiftung vor. Die Beschuldigten sollen noch am Dienstag einen Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Die Polizei durchsuchte ab dem frühen Morgen insgesamt 18 Objekte, darunter zehn Wohnungen sowie Garagen und Fahrzeuge. Die Ermittler erhoffen sich von der Großrazzia, Spuren zu den gestohlenen Kunstschätzen zu finden, zudem werden Beweismitteln wie Speichermedien, Bekleidungsstücke und Werkzeuge gesucht. Auch mindestens zwei Polizeihubschrauber kreisten über Neukölln und Kreuzberg.

Bei einem der spektakulärsten Einbrüche der vergangenen Jahrzehnte hatte Unbekannte am 25. November 2019 in Dresden aus der berühmten Schatzkammer Grünes Gewölbe Kunstschätze von unschätzbarem Wert gestohlen. Die Täter hatten sich Zugang zu dem Museum durch ein vergittertes Fenster verschafft.

Sie durchtrennten das Gitter teilweise, entfernten Fenster samt Rahmen und drangen in die barocke Schatzkammer ein. Dort stahlen sie aus den mit einer Axt zerstörten Vitrinen Diamanten und Brillanten im Wert von mehreren Hundert Millionen Euro.

Bereits Mitte September waren mehreren Unternehmen in Neukölln durchsucht worden. In mehreren Betriebsstätten, in denen Fahrzeuge foliert werden, wurden Daten und Geschäftsunterlagen sichergestellt. Dabei geht es um den Verdacht, dass in dem Betrieb das von den Tätern für den Coup genutzte und später in Brand gesetzte Fluchtauto äußerlich verändert wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass die Auftragnehmer den Zweck nicht kannten.

Tatort: Das Juwelenzimmer im Grünen Gewölbe. Foto: dpa

Kriminelle Mitglieder der Großfamilie sind bereits mit mehreren schweren Straftaten aufgefallen. Die Rammos wurden bekannt, weil Angehörige 2017 in Britz einen Mann erschlagen haben sollen (wofür der Angeklagte frei gesprochen wurde). Zwei Cousins sind wegen des Diebstahls der Goldmünze aus dem Bode-Museum verurteilt worden, bei einem ist das Urteil schon rechtskräftig. Zuvor sprengte ein Familienmitglied eine Sparkasse.

Mitglieder der Großfamilie haben in den vergangenen Jahren versucht, Geld im hippen Norden des Bezirks anzulegen. Nach jahrelangen Ermittlungen des Landeskriminalamts waren im Sommer 2018 genau 77 Immobilien, die der Familie zugerechnet werden, wegen Geldwäscheverdachts beschlagnahmt worden.