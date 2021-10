Halloween ist zurück in der Stadt, und das nach zwei Corona-Jahren, in denen für Kinder nahezu alle Feste ausgefallen sind.

„In Gruppen von Tür zu Tür zu laufen und Süßigkeiten zu sammeln – dafür ist aktuell nicht die Zeit“, kommentierte Franziska Giffey (SPD) noch als Bundesfamilienministerin die Halloween-Feiereien im vergangenen Jahr.

Dieses Jahr sagt Berlins designierte Regierende Bürgermeisterin auf Anfrage: „Ich finde es wichtig, dass Kinder und Jugendliche mehr und mehr zur Normalität zurückkehren können. Dazu gehört auch, dass besondere Anlässe wie das Halloween-Fest wieder gefeiert werden können.“

Angesichts steigender Infektionszahlen verweist sie auf die Corona-Regeln. Der Umzug der Kinder von Tür zu Tür solle unter Einhaltung von Abstand und Masken erfolgen.

„Die Masken können ja auch gerne für Hexen, Monster und Gespenster gruselig gestaltet sein“, schlägt Giffey vor. Gerade bei kleineren Kindern, die noch kein Impfangebot hätten, sei weiterhin Vorsicht geboten.