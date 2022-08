In Prenzlauer Berg soll in der vergangenen Nacht eine Jugendgruppe zwei Erwachsene attackiert haben, ein 26-Jähriger wurde aus der Gruppe heraus mit einem Messer verletzt. Das teilte die Berliner Polizei am Sonntag mit.

Demnach riefen gegen 1.30 Uhr Zeuginnen und Zeugen Feuerwehr und Polizei zum Kollwitzplatz. Dort leisteten Zeugen bereits Erste Hilfe für einen 26-Jährigen, der durch mehrere Messerstiche in den Oberschenkel schwer verletzt worden war.

Die alarmierten Polizeibeamten unterstützten die Erste-Hilfe-Maßnahmen und stoppten die Blutung des Mannes bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten.

Gemäß erster Zeugenaussagen soll es zuvor am Kollwitzplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Erwachsenen und einer Gruppe von rund zehn Jugendlichen gekommen sein.

Zeugen berichteten laut Polizei unter anderem von Flaschenwürfen aus der Jugendgruppe auf die Erwachsenen.

Während der Ermittlungen vor Ort erschien den Angaben nach ein 16-Jähriger, der Verletzungen an einer Hand aufwies. Er gab an, diese erlitten zu haben, als er versuchte, die Streitenden zu trennen. Die Verletzungen mussten ambulant behandelt werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (Tsp)