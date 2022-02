In der TV-Serie „4 Blocks“ spielte er den Boss eines kriminellen arabisches Clans in Berlin-Neukölln, im echten Leben erging gegen den Schauspieler Kida Khodr Ramadan am Montag ein Strafbefehl wegen Fahrens ohne Führerschein. Das bestätigte eine Gerichtssprecherin am Montag dem Tagesspiegel. Zuerst berichtet die „Bild“ über den Fall.

Kida Khodr Ramadan war in „4 Blocks“ als Clanchef Ali „Toni“ Hamady stets mit einem halben Bein im Knast – es ging um Kokain, organisierte Kriminalität und Gewalt. Nun hatte am Montag ein Amtsrichter über einen Strafbefehl gegen den im Libanon und in Berlin aufgewachsenen 45-Jährigen zu befinden.

Die Amtsanwaltschaft hatte den Strafbefehl beantragt. Dem Schauspieler wird vorgeworfen, in mehr als 30 Fällen binnen zwei Jahren ohne Führerschein Auto gefahren zu sein. Jedenfalls ist er offenbar mehr als 30 Mal erwischt worden – und nun ein Fall für die Justiz.

Der Amtsrichter erließ am Montag den Strafbefehl: Damit wäre Kida Khodr Ramadan zu einer zehnmonatigen Haft verurteilt, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung. Hinzu kommt die Zahlung von je 10.000 Euro an zwei gemeinnützige Projekte.

Sollte er den Strafbefehl nicht akzeptieren, käme es zur Verhandlung

Entgegen dem Bild-Bericht war es am Montag aber keine normale Verhandlung, der Richter besprach den Fall mit Rechtsanwalt und Amtsanwalt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Kida Khodr Ramadan hätte auch gar nicht vor dem Richter erscheinen müssen.

Der Richter hatte einzig über den Antrag der Staatsanwaltschaft zu entscheiden. Zu einer öffentlichen Verhandlung käme es erst, wenn Kida Khodr Ramadan den Strafbefehl nicht akzeptiert und Widerspruch einlegt. Sollte er den Strafbefehl annehmen, wäre er vorbestraft.

Dem Bericht zufolge soll der Schauspieler auch vor dem Gericht gesehen worden sein, als er Journalisten entdeckt habe, soll er aber wieder kehrt gemacht haben. Kida Khodr Ramadan soll ohne Führerschein mit Miet- und Privatwagen erwischt worden sein.

Die Bild berichtete auch darüber, dass Kida Khodr Ramadan Polizisten einmal sogar einen gefälschten litauischen Führerschein vorgezeigt haben soll. Am Montag aber hatte er sich offenbar regelkonform verhalten. Die Bild-Reporter wollen beobachtet haben, wie Kida Khodr Ramadan in der Nähe des Gerichts mit finsterem Blick in einen 3er BMW stieg – aber auf der Beifahrerseite.