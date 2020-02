Melanie Reinsch wird neue Sprecherin des Berliner Senats. Nach Tagesspiegel-Informationen folgt die Journalistin der „Berliner Zeitung“ auf Claudia Sünder, die ihren Abschied bereits Anfang November angekündigt hatte. Sünder wechselt zurück in die Baubranche.

Die neue Sprecherin wurde in der heutigen Senatssitzung vorgestellt, sie soll sich auch in einer Redaktionssitzung der „Berliner Zeitung“ verabschiedet haben. Sie tritt ihren neuen Job am 1. März an und wird dann einen Monat lang gemeinsam mit Claudia Sünder die Geschäfte führen.

Claudia Sünder wünscht ihrer Nachfolgerin viel Erfolg: „Meister Yoda sagt in Star Wars: ,Tu' es - oder lass es bleiben. Versuchen zählt nicht.' Melanie Reinsch tut es und ich wünsche ihr allzeit die richtigen Worte und Nerven wie Drahtseile.“

Claudia Sünder hatte ihren Abschied bereits Anfang November bekanntgegeben. Foto: Paul Zinken/dpa

Melanie Reinsch ist nicht die erste Journalistin der „Berliner Zeitung“, die in ein Sprecheramt im rot-rot-grünen Senat wechselt. Jan Thomsen, langjähriger landespolitischer Korrespondent, wurde Sprecher von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne), der Schulexperte Martin Kleesmann übernahm die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Bildungsressort von Sandra Scheeres (SPD), Stefan Strauß arbeitet seit dem Sommer in der Pressestelle von Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke).