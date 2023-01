Tagesspiegel Plus „Menschen erreichen, bevor sie Straftäter werden“ : Psychologe Mansour fordert Dialog mit Eltern und Jugendlichen aus autoritären Strukturen

Für Migrationsexperte Ahmad Mansour ist Gewalt in der Erziehung eine der Ursachen von Ausschreitungen wie an Silvester. Er ruft dazu auf, mit Eltern in den Dialog zu treten.