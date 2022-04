Der Berliner Bischof Christian Stäblein hält Waffenlieferungen an die Ukraine für nachvollziehbar. Er wurde in der rbb-„Abendschau“ gefragt, wie die evangelische Kirche zu Waffenlieferungen an das Land zur Selbstverteidigung stehe.

Es gebe viele Stimmen bei ihnen in der evangelischen Kirche - das mache Evangelischsein aus, sagte Stäblein. „Ich habe keinen Hehl daraus gemacht, dass es für mich zynisch wäre, wenn wir Menschen schutzlos der Gewalt gegenüber einfach ausgesetzt sein lassen.“

„Also die Hilfe, die möglich ist, müssen wir jetzt auch liefern. Und gleichzeitig festhalten an der Sehnsucht, dass es am Ende um einen Frieden ohne Waffen geht“, sagte der Bischof in dem Fernsehinterview am Ostersonntag. „Aber im Moment müssen wir die Menschen schützen, die der Gewalt schutzlos ausgeliefert sind.“

Stäblein, der seit kurzem Flüchtlingsbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland ist, würdigte die Hilfsbereitschaft vieler Menschen. Wie lange werde die große Solidarität noch da sein? „Ich glaube, die Menschen sind drauf eingestellt, dass es nicht schnell gehen wird“, sagte Stäblein.

Die Menschen seien darauf eingestellt, dass man jetzt Plätze für viele Kinder in den Schulen brauche. „Dass wir Arbeit brauchen für die Menschen, die hier sind, und auch eine Aufgabe brauchen.“

Stäblein ist seit 2019 Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). (Tsp, dpa)