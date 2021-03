Berlin setzt Corona-Impfungen mit dem Vakzin des Herstellers Astrazeneca für Patienten unter 60 Jahren vorsorglich aus. Das gab Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am frühen Nachmittag bekannt. Sie verwies auf neue Daten über etwaige Nebenwirkungen des Impfstoffs.

Auch Brandenburg hat die Impfungen für unter 60-Jährige am Dienstag ausgesetzt, Brandenburger Ärzte bestätigten entsprechende Meldungen. Die Stadt München zog nach eigenen Angaben kurz darauf nach. Am frühen Abend hat auch das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium einen sofortigen Impfstopp für Astrazeneca für Männer und Frauen unter 60 Jahren erlassen.

Auch bundesweit deutet sich laut Tagesspiegel-Informationen eine geänderte Altersempfehlung für das Astrazeneca-Vakzin an. Das Präparat soll voraussichtlich nur noch für Menschen über 60 Jahre empfohlen werden. Das geht aus einem Beschlussentwurf der Ständige Impfkommission (Stiko) hervor, der am Dienstag kursierte.

In dem Entwurf heißt es, basierend auf der momentanen Datenlage empfehle die Stiko „im Regelfall“ die Impfung mit Astrazeneca „nur Menschen im Alter >60 Jahre“. Der Einsatz unterhalb dieser Altersgrenze „bleibt indes nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoakzeptanz nach sorgfältiger Aufklärung möglich“, heißt es in dem Beschlussentwurf weiter.

Hintergrund der Diskussionen sind Hirnvenenthrombosen, die zuletzt im zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen aufgetreten waren, vorwiegend bei Frauen unter 55. Dazu heißt es in dem Beschlussentwurf: „Obwohl deutlich mehr Frauen betroffen waren, schränkt die Stiko vorsorglich ihre Empfehlung für beide Geschlechter ein.“

Corona-Impfzentrum Flughafen Tempelhof in Berlin. Vorerst wird in der Stadt an Jüngere kein Astrazeneca mehr verimpft. Foto: imago images/Stefan Zeitz

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) beraten noch an diesem Dienstag kurzfristig mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen im Zusammenhang mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca. Das Bundespresseamt kündigte am Nachmittag für den Abend eine Pressekonferenz an

Söder: „Wer sich traut, der soll auch die Möglichkeit haben“

Bundesminister Jens Spahn (CDU) will seinen Länderkollegen dabei einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen machen, wie sein Ressort in Berlin mitteilte. Die Beratungen sollen um 18 Uhr beginnen.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach plädiert dafür, die Astrazeneca-Impfungen für alle Menschen unter 55 Jahren in Deutschland auf den Prüfstand zu stellen. "Es sollte aufgrund der Datenlage noch einmal geprüft werden, die Impfung mit Astrazeneca auf Menschen über 55 Jahren vorerst zu begrenzen", sagt Lauterbach der "Rheinischen Post".

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat angesichts der Turbulenzen um Astrazeneca vorgeschlagen, die Impfreihenfolge für das Vakzin komplett aufzulösen. „Irgendwann wird man bei Astrazeneca speziell mit sehr viel Freiheit operieren müssen und sagen müssen: Wer will und wer es sich traut quasi, der soll auch die Möglichkeit haben“, sagte Söder am Dienstag in München.

Astrazeneca funktioniere nicht so, wie die meisten gehofft hätten, sagte Söder. „Bei Astrazeneca ist ja jeden Tag irgendein neues Problem zu erwarten. Und das spürt man auch ehrlicherweise in der Wahrnehmung draußen“, betonte er.

Am Morgen hatten schon Berlins landeseigene Kliniken die Impfungen mit dem Astrazeneca-Präparat für Frauen unter 55 Jahren ausgesetzt, am Mittag wurde dann beschlossen: Man schließe sich dem Stopp des Landes für alle unter 60-Jährigen an. "Obwohl in der Charité keine Komplikationen nach Impfungen mit Astrazeneca aufgetreten sind, will die Charité hier vorsorglich agieren und abschließende Bewertungen abwarten", teilte die Uniklinik mit.

Sowohl in der Charité als auch in den Vivantes-Krankenhäusern haben Tausende Mitarbeiter schon die erste Astrazeneca-Dosis erhalten. Da in den Kliniken mehrheitlich Frauen arbeiten, dürften nun dennoch viele Impfungen vorerst ausfallen.

An der Charité arbeiten insgesamt 19.000 Beschäftigte. Im Vivantes-Konzern, der neben Kliniken auch Pflegeheime betreibt, sind es 17.000. In der Charité sind nach Tagesspiegel-Informationen zwei Drittel der Mitarbeiter geimpft, davon wiederum 70 Prozent mit dem Astrazeneca-Mittel.

Die Charité in Berlin setzt Astrazeneca-Impfungen für junge Frauen vorerst aus. Foto: imago images/photothek

Ab Jahreswechsel waren an der Charité und in den Vivantes-Kliniken zuerst Pflegekräfte und Ärzte auf Covid-19-Stationen mit dem Biontech-Mittel geimpft worden. In den letzten Wochen wurde das Personal anderer Stationen, zuletzt auch patientenferne Mitarbeiter mit Astrazeneca geimpft. Kommende Woche sollten einzelne Patienten, an der Charité zudem Studenten mit Astrazeneca versorgt werden.

Auch andere Berliner Kliniken beraten über Astrazeneca-Einsatz

Ob diejenigen, die bislang die erste Dosis mit Astrazeneca erhalten haben, auch die zweite Dosis mit diesem Präparat bekommen, ist unklar.

Auch in anderen Krankenhäusern wird nun darüber beraten, für wen der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers perspektivisch eingesetzt werden soll. Die Bestände an den Impfstoffen von Biontech und Moderna sind deutlich geringer.

Erst am Montag meldete der Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen, dass Corona-Impfungen mit Astrazeneca für Frauen unter 55 Jahren gestoppt würden. Zunächst sollen dort zwei Thrombose-Fälle untersucht werden: Eine 47 Jahre alte Frau war nach der Impfung verstorben.

Die Patientin hatte wenige Tage nach der Impfung eine Sinusvenenthrombose im Hirn entwickelt. Eine andere Bewohnerin entwickelte nach der Impfung ebenfalls eine Thrombose, sie wird derzeit behandelt. Auch die Uniklinik Rostock hatte vor einigen Tagen die Impfungen mit Astrazeneca für Risikogruppen gestoppt.

Am Dienstag hatten fünf Uni-Kliniken in NRW einen Impfstopp mit dem Vakzin für jüngere Frauen empfohlen. Das Risiko von weiteren Todesfällen sei zu hoch.

Mitte März hatten die Regierungen zahlreicher Staaten die Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca gestoppt. Nach der Impfung, so der Verdacht, wurden gehäuft Fälle spezieller Thrombosen, also Blutgerinnsel, im Hirn gemeldet. Ob die Thrombose-Fälle in direktem Zusammenhang mit der Impfung stehen, ist umstritten.

Laut aktuellen Daten des Paul-Ehrlich-Institutes (PEI), das Fälle von Nebenwirkungen bei den Corona-Impfstoffen sammelt, sind bisher bei rund 2,7 Millionen Astrazeneca-Impfungen 31 Fälle einer Hirnthrombose aufgetreten, die damit in Zusammenhang stehen könnten. 29 bei Frauen. 9 Menschen starben.

Der Impfstoff von Astrazeneca ist in Berlin deutlich unbeliebter als vom Senat erhofft. Hunderttausende, die Zugriff auf einen Impfcode haben, nutzen diese Berechtigung offenbar nicht, um einen Impftermin auszumachen.

Astrazeneca-Stopp auch bei Berliner Polizei

Die Berliner Polizei hatte die Impfungen mit Astrazeneca bereits in der vergangenen Woche ausgesetzt. Das geht aus einem Schreiben an die 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervor, das dem Tagesspiegel vorliegt.

In dem Schreiben vom vergangenen Mittwoch zum Umgang mit dem Warnhinweis der Europäischen Arzneimittelagentur "für jüngere Frauen bezüglich Astrazeneca" heißt es: "Von einer erneuten behördlichen Impfcodevergabe ist vorerst abzusehen."

Polizisten, die bereits die erste Impfung mit Astrazeneca bekommen haben, könnten sich entscheiden, "ob sie den vollen Impfschutz durch die zweite Impfung in Anspruch nehmen oder aus persönlichen Gründen darauf verzichten".

Aus der Behörde ist zu hören, dass es für den Impfstopp weitere Gründe gebe. Demnach will die Polizeiführung vermeiden, dass sich Beamte nach einer Impfung mit Astrazeneca vermehrt krank melden – und zwar schon bei der kleinsten Impfreaktion.

Berliner Unternehmer forderten angesichts der chaotischen Lage, die Zulassung und den Import des russischen Impfstoffs Sputnik V zu beschleunigen. „In der Bekämpfung der Pandemie ist der Schutz von Menschenleben durch die Zulassung eines weiteren Impfstoffes und dessen Einkauf wichtiger, als politisch gefärbte Auseinandersetzungen über das Herstellerland“, teilte die Interessengemeinschaft Ostdeutscher Unternehmensverbände mit. Nötig seien unkomplizierte Entscheidungen, um die „historische Herausforderung zu meistern“. Ideologische Vorbehalte dürften keine Rolle spielen.