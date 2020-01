Bei einem Messerangriff auf Passanten in einem Park bei Paris ist am Freitag ein Opfer ums Leben gekommen, mindestens zwei weitere wurden verletzt, wie französische Medien übereinstimmend berichteten. Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag in der Gemeinde Villejuif südlich von Paris.

Der Täter sei am Freitagnachmittag „neutralisiert“ worden, bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Der Zeitung „Le Parisien“ zufolge wurde der Mann nach einer kurzen Flucht von der Polizei in der Nähe eines Supermarktes erschossen.

Die Polizeipräfektur war in der Gemeinde Villejuif südlich von Paris rund um einen größeren Park im Einsatz. Man solle den Bereich meiden, hieß es.

Der Vorfall habe sich gegen 14 Uhr ereignet. Zeugen hatten demnach die Polizei alarmiert. Innenstaatssekretär Laurent Nuñez und der Pariser Polizeipräfekt Didier Lallement machten sich auf den Weg zum Tatort.

Villejuif befindet sich einige Kilometer südlich der Pariser Stadtmitte und gehört zu den Pariser Vororten. Der Hintergrund des Vorfalls war zunächst unklar. (dpa/Reuters/AFP)