Messerattacke im Jüdischen Krankenhaus Berliner Polizei schießt auf Angreifer

Am Freitag hat ein Mann Mitarbeitende und Besucher:innen des Jüdischen Krankenhauses in Berlin-Gesundbrunnen gegen 14.30 Uhr mit einem Messer angegriffen. Wie ein Polizeisprecher am Freitagnachmittag mitteilte, seien die Einsatzkräfte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alarmiert worden.

Der Tatverdächtige habe im Krankenhaus randaliert und anwesende Personen mit einem Messer attackiert. Die Einsatzkräfte hätten „von der Schusswaffe Gebrauch gemacht“ und den Tatverdächtigen dabei an einem Bein verletzt.

Die Lage sei aktuell beruhigt, der Tatverdächtige sei zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus aufgenommen worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gebe es keine weiteren Verletzten. Die Mordkommission leite die weiteren Ermittlungen.