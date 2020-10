Heute entscheidet sich, ob der Regierende Bürgermeister und SPD-Landeschef Michael Müller oder die Staatssekretärin in der Senatskanzlei, Sawsan Chebli, die Berliner Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf vertreten darf. Das Wahlergebnis wird am frühen Abend vorliegen.

An einer Mitgliederbefragung, die am 17. Oktober startete, beteiligten sich dem Vernehmen nach mehr als 50 Prozent der rund 2500 Genossinnen und Genossen im zweitgrößten Berliner SPD-Kreisverband.

Online und per Post durfte für Müller oder Chebli votiert werden. Am Mittwochnachmittag wird ausgezählt, das Ergebnis will der SPD-Kreisvorstand gegen 18 Uhr veröffentlichen.

Parteiintern wurden Müller im Vorfeld der Basisbefragung die besseren Chancen zugebilligt. Mit dem Hinweis darauf, dass Charlottenburg-Wilmersdorf seit Jahren auch ihre politische Heimat sei, hatte Chebli den Parteifreund und Regierungschef herausgefordert. Damit erregte sie bundesweit Aufmerksamkeit.

Wer von beiden gewinnt, wird im Kampf um das Direktmandat in der City-West auf einen geschwächten Konkurrenten treffen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Dieter Gröhler, der den Wahlkreis zwei Mal gewann, wurde vom eigenen Bezirksverband nur mit knapper Not wieder nominiert. Erst im zweiten Wahlgang setzte sich Gröhler in einer überraschenden Kampfkandidatur gegen den früheren FDP-Landeschef Martin Lindner durch.

Kriegt Müller auch Platz 1 der SPD-Landesliste?

Sollte Müller für die SPD in Charlottenburg-Wilmersdorf antreten dürfen, wird er sich wohl auch bestärkt sehen in seiner Erwartung, von der Berliner SPD im Dezember auf Platz 1 der Bundestags-Landesliste gesetzt zu werden.

Ein Selbstläufer ist das aber nicht. Möglicherweise bewirbt sich auch der Vize-Parteichef Kevin Kühnert um den Spitzenplatz. Außerdem ist angesichts der zweiten Coronawelle derzeit offen, ob der für den 19. Dezember geplante SPD-Landesparteitag überhaupt stattfinden kann.

Dort soll in einer Landesvertreterversammlung zunächst die Landesliste aufgestellt werden, um anschließend die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey zur Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl zu küren.