Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) steht dem Neubau eines Fußballstadions für Hertha BSC am Rand des Olympiaparks grundsätzlich positiv gegenüber. „Es gibt da eine Offenheit im Senat, dem nachvollziehbaren Wunsch des Vereins nachzukommen“, sagte Müller nach der Sitzung der Landesregierung. Innen- und Sportsenator Andreas Geisel (SPD) sei gerade dabei, „auszuloten, ob das auch geht“.

"Olympiastadion sollte nie Fußballstadion werden"

Zur Ankündigung Geisels, dass es keinen fußballgerechten Umbau des Olympiastadions auf Kosten des Landes Berlin geben werde, von 200 Millionen Euro war die Rede, sagte der Regierende am Dienstag: „Wir haben immer gesagt, dass aus dem Olympiastadion kein Fußballstadion werden soll“. Es sei bei den Plänen, die jetzt ad acta gelegt wurden, um eine „rückbaubare“ Variante gegangen. Die Nutzung als Leichtathletikstadion sollte weiterhin möglich bleiben.

Im Oktober geht es weiter im Sportausschuss

Aber nun bleibt das „Oly“, wie es ist. Da sind sich auch die Sportexperten in der rot-rot-grünen Koalition einig. Bis Oktober wird sich der Sportausschuss des Abgeordnetenhauses erneut mit den Problemen befassen, die gelöst werden müssen, bevor Hertha eine eigene Fußballarena bekommt. Dazu gehören: Die Einigung auf einen Erbpachtvertrag, die Klärung von Lärm- und Denkmalschutzfragen und der Umgang mit den unmittelbar betroffenen Anwohnern.

Hertha will ein kleineres, enges Stadion wie berichtet selbst finanzieren und nahe dem U-Bahnhof Olympiastadion bauen. Der Verein ist bis 2025 Mieter im Olympiastadion.

