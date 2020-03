In Berlin steigt die Zahl der Coronavirus-Fälle weiter stark an. Die Senatsverwaltung für Gesundheit meldete am Freitag 868 Infizierte in Berlin (Stand: 20. März, 16.15 Uhr).

Wie die Gesundheitsverwaltung am Freitag mitteilte, ist in Berlin der erste mit dem Coronavirus infizierte Patient gestorben. Es handle sich um einen 95-jährigen Mann mit schweren Grunderkrankungen.

Die meisten neuen Fälle waren in den mittleren Altersgruppen zwischen 30 und 59 Jahren hinzugekommen; den steilsten Anstieg gab es jedoch mit 60 Prozent bei Menschen über 60.

Alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Situation in Berlin und Brandenburg erfahren Sie in diesem Blog weiter unten. Entwicklungen aus Deutschland und der Welt können Sie in diesem Newsblog verfolgen. Die Umwälzungen im Sport begleiten wir in einem weiteren Blog.

Mehr Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

