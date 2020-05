Herr Müller, wie geht es Ihnen? Das ist momentan ja eine wichtige Frage.

„Gut geht’s mir! Natürlich ist das eine Situation, an die man sich erst gewöhnen musste, mit einem ganz anderen Arbeitsrhythmus. Keine Abendveranstaltung, kein Grußwort, keine Preisverleihung. Dafür stundenlange Telefon- und Videokonferenzen auch am Abend und am Wochenende. Im Senat arbeiten wir seit Wochen sehr intensiv und sehr konstruktiv zusammen, um die Krise in der Stadt zu bewältigen. Trotz allem bleibt die Zeit für alle sehr belastend."

Bei Markus Lanz haben Sie gesagt: „Eigentlich geht man genau dafür in die Politik, dass man Dinge entscheiden kann, aber auch guckt, wie man es gut organisiert.“ Inzwischen eilt Ihnen der Ruf voraus: Müller kann Krise. Das tut gut, oder?

„Solche Bestätigung tut natürlich gut. Aber die Krise bedrückt, für die Stadt ging so viel verloren, nicht nur an Wirtschaftskraft und Arbeitsplätzen. Und ich kenne Menschen im persönlichen Umfeld, wo Covid-19 voll zugeschlagen hat."

Wie geht es Berlin in der Krise? Tausende Menschen demonstrieren nun jede Woche gegen die Beschränkungen. Wie empfinden Sie die Stimmung in der Bevölkerung?

„Ich erlebe viel Unterstützung. Wir sind auf dem richtigen Weg, doch natürlich werden unsere Maßnahmen wegen der niedrigen Infektionszahlen jetzt stärker hinterfragt. Aber ich sage immer wieder: Die niedrigen Zahlen in Berlin haben wir nicht trotz, sondern wegen unseres besonnenen Weges."

Der Staat hat massiv in die Grundrechte eingegriffen, wenn auch aus gutem Grund. War es nicht auch etwas unheimlich, dass sich die Bevölkerung damit so schnell einverstanden erklärte? So nach dem Motto: Wir können gut eine Weile ohne unsere Grundrechte auskommen.

„Einige Grundrechte sind eingeschränkt, aber sie wurden nie komplett außer Kraft gesetzt. Es war immer möglich, zu demonstrieren. Die Parlamente haben getagt, Gottesdienste haben stattgefunden – alles in anderer Form. Es gab doch ein großes Erschrecken über das, was in anderen Ländern geschah, wo Militärfahrzeuge mit Verstorbenen durch die Straßen fuhren.

Dieser Schock hat dazu beigetragen, zeitweise die Einschränkung der Grundrechte hinzunehmen. Jetzt heben wir vieles wieder auf: Das Demonstrationsrecht kann seit Samstag wieder mit unbegrenzter Teilnehmerzahl ausgeübt werden, für Gottesdienste in den Kirchen gilt das ab dem 16. Juni."

Hat die Politik das alles richtig erklärt?

„Es war auch für uns eine neue Situation, wir mussten uns herantasten. Dabei haben Gerichtsentscheidungen und auch Bürgerproteste eine Rolle gespielt. Auch ich habe mich oft gefragt: Gehst du jetzt zu weit oder nicht weit genug? Ich habe mit Bürgermeisterkollegen aus unseren internationalen Partnerstädten telefoniert, die wussten oft nicht ein noch aus, weil die Menschen bei ihnen vor den Krankenhäusern lagen."

In der Coronakrise rächt es sich, dass viele Dinge nicht vorankommen. Sie sagten dem Tagesspiegel vor zwei Jahren: „Die dringend nötige Digitalisierung der Verwaltung ist erst ansatzweise zu erkennen. Wir müssen die Behörden in den nächsten Jahren technisch auf den modernsten und auf einen einheitlichen Stand bringen.“ War das zu optimistisch gedacht?

„(lacht) Den Satz finden Sie zu optimistisch? Es war eher eine realistische Einschätzung, dass noch viel zu tun ist. Punktuell zeigen wir ja, wie es funktioniert. Etwa bei den Finanzämtern, den Kfz-Zulassungsstellen oder der Investitionsbank Berlin, die in wenigen Tagen über ein online-basiertes Antragsverfahren an rund 200 000 Selbstständige und Kleinunternehmer Zuschüsse von fast zwei Milliarden Euro ausgezahlt hat.

Aber wir müssen einen anderen Anspruch an die digitale Leistungsfähigkeit der gesamten Verwaltung entwickeln. Jetzt hat die IT-Staatssekretärin angekündigt, in den nächsten drei bis vier Jahren 80 000 Laptops anzuschaffen, um das mobile Arbeiten zu erleichtern. Das mobile Endgerät soll zur Standardausstattung werden. Und wir stellen zudem gerade mehr sichere Internetzugänge bereit, die Zahl der VPN-Zugänge wurden um 10 000 erhöht. Das ist ein weiterer Schritt, aber Berlin hat da noch viel zu tun."

In privaten Unternehmen hat der Wechsel ins Homeoffice oft in wenigen Tagen funktioniert. Wie erklären Sie den Berlinern, dass manche Behörden noch mit Karteikarten arbeiten und in Ämtern der Dienstkalender an der Wand hängt?

„Die Digitalisierung der Berliner Verwaltung ist ein milliardenschweres Investitionsprojekt, das in den verschiedensten Behörden und Verwaltungsteilen realisiert werden muss. Mit einheitlichen technischen und organisatorischen Standards für mehr als 100 000 Beschäftigte. Über viele Jahre fehlte dafür das Geld, vielleicht auch der politische Wille. Inzwischen sind immerhin einige tausend Arbeitsplätze im Landesdienst digital hervorragend ausgestattet – und die Coronakrise beschleunigt diesen Prozess."

In den Schulen ist das nicht nur ein technisches Problem. Bei manchen Lehrern scheint die Bereitschaft zu fehlen, sich aufs Digitale einzulassen. Sie lassen damit die Eltern und Schüler in der Krise alleine.

„Der Berliner Schulalltag ist hart, die Lehrerinnen und Lehrer haben schon gut zu tun, den Kernauftrag der Wissensvermittlung zu erfüllen. Wenn neue Anforderungen hinzukommen, brauchen sie eine Entlastung durch zusätzliches Personal, das die Lehrerschaft schult oder selbst die Arbeit mit digitalen Medien übernimmt. Bei knapp 800 Berliner Schulen geht das nicht von heute auf morgen. Als Hauptstadt der Start-ups muss Berlin trotzdem noch mehr Ehrgeiz zeigen, und deshalb bin auch ich oft ungeduldig."





Fitnessstudios und Kneipen dürfen wieder öffnen, aber für die Schulen und Kitas gelten weiterhin starke Restriktionen. Wie passt das zusammen?

„Wir müssen einordnen, wo besonders gefährliche Infektionsherde entstehen können. Das ist überall dort, wo viele Menschen miteinander in Kontakt treten: In Kneipen, Hotels und Fitnessstudios, aber eben auch in den Kitas und Schulen, wo Abstandsregeln schwerer einzuhalten sind. Aber natürlich steht die Betreuung von Kindern und die Wissensvermittlung an Schüler für uns ganz oben auf der Liste."

Aber wo ist dann die Perspektive für Schulen und Kitas? Mit der schrittweisen Wiederaufnahme des normalen Schulbetriebs, wie er jetzt praktiziert wird, fühlen sich viele Lehrer überfordert. Sie müssen die Einhaltung der Regeln organisieren, geteilte Klassen unterrichten, gleichzeitig online arbeiten und sich mit den Eltern auseinandersetzen. Es fehlt ein klarer Kurs.

„Der Anspruch ist, Schulen und Kitas möglichst schnell wieder in den Normalbetrieb zu führen, das machen wir stufenweise. Bundesweit laufen mehrere wissenschaftliche Studien, die die Infektionsgefahren für Kinder untersuchen. Das müssen wir im Blick behalten.

Wir haben ja nichts gewonnen, wenn wir morgen einen kompletten Schulbetrieb anbieten, der übermorgen wieder geschlossen wird. Es ist eine Ausnahmesituation, die Eltern, Kinder, Lehrerinnen und Lehrer enorm belastet und die wir hoffentlich bald beenden können."

Die Kitas sind ein besonderes Problem, kleine Kinder halten sich nicht an Abstandsregeln, andererseits drängen viele Eltern, dass der Normalbetrieb vor August beginnt. Können Sie ihnen Hoffnung machen?

„Ja, wir sind inzwischen bei einem Betreuungsgrad von 60 Prozent. Und es werden täglich mehr. Seit dieser Woche dürfen nun ja auch die fünfjährigen Kinder wieder in die Kita. Ziel ist, dass wir nicht erst im August wieder alle Kinder betreuen. Ich sehe, in welcher Notsituation die Eltern sind. Diese Situation will ich sobald wie möglich beenden und einen Normalbetrieb anbieten."





Wie soll das ablaufen mit den Tests? Kommt jeden Mittwoch das Gesundheitsamt in die Kita und testet alle Erzieherinnen durch?

„Da wird es verschiedene Möglichkeiten geben. Im ersten Schritt fangen wir schnell mit Testmöglichkeiten für Erzieher und Lehrer an der Charité an und bereiten zugleich Teams der Charité für den mobilen Einsatz vor. Mit Einwilligung der Eltern sollen dann an ausgewählten Schulen und Kitas punktuell kleine Gruppen getestet werden.

Ob wir einen klassischen Abstrich brauchen oder eine Spuckprobe ausreicht, das entscheiden die Virologen und Mediziner. In jedem Fall wird dann vor Ort getestet, technisch und personell reichen die Kapazitäten aus. Wir werden sicher keine Wandertage zur Charité organisieren."

Ihr Parteifreund, der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, hat kürzlich gesagt, dass die Coronakrise auch eine Chance für die Eltern sei, ihre Kinder mal wieder richtig kennenzulernen? Sehen Sie das auch so?

„Na ja, ich hoffe doch, dass Eltern ihre Kinder auch unter normalen Umständen gut kennen. Manche haben zunächst sicher auch die Situation genossen, mehr Zeit füreinander zu haben. Doch für die allermeisten Eltern und Kinder war es eine sehr belastende Zeit. Das sollte man nicht schönreden. Ich weiß, was wir den Familien zumuten."

Die Zahl der Neuinfektionen ist niedrig…

„…aber bleiben sie so? Wir sehen jetzt in Hessen und Niedersachsen: Eine Feier in einer Gaststätte oder ein Gottesdienst kann 40 oder 100 Neuinfektionen auslösen. Wir müssen alle diszipliniert bleiben. Dass man wieder Dinge machen darf, die bisher verboten waren, heißt ja nicht, dass man sie unbedingt machen muss.

Das gilt auch für die neue Reisefreiheit. Ist es momentan vielleicht besser, zuhause oder im eigenen Land zu bleiben, wo die Gesundheitsversorgung besser und die Fallzahlen niedrig sind? Welches Risiko man eingeht, muss jeder für sich selbst prüfen. Und dabei nicht vergessen, dass man auch andere gefährdet: Nach dem Urlaub komme ich an den Arbeitsplatz, nach der Fete gehe ich nach Hause, in die Familie. Je weniger Vorgaben der Staat macht, desto mehr Eigenverantwortung müssen die Bürger übernehmen."

