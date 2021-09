Das Berliner Abgeordnetenhaus tritt am Donnerstag um zehn Uhr zu seiner letzten Plenarsitzung in dieser Legislaturperiode zusammen. Zehn Tage vor der Wahl wollen die Fraktionsvorsitzenden die Sitzung traditionell nutzen, um die politischen Leistungen ihrer Parteien zu bilanzieren und den politischen Gegner zu attackieren.

Dabei stehen ab 10.05 Uhr jeder Fraktion zehn Minuten zu. Zuerst spricht voraussichtlich der Fraktionsvorsitzende Raed Saleh für die SPD, dann Fraktionsvorsitzender Burkard Dregger für die CDU, Co-Fraktionsvorsitzende Anne Helm für die Linke, Spitzenkandidat Sebastian Czaja für die FDP, Spitzenkandidatin Bettina Jarasch für die Grünen und Spitzenkandidatin Kristin Brinker für die AfD.

Dann sprechen noch die beiden fraktionslosen Abgeordneten Marcel Luthe (ehemals FDP), nun Spitzenkandidat der Freien Wähler in Berlin, und Andreas Wild (ehemals AfD). Zum Schluss, voraussichtlich gegen 12.15 Uhr, spricht der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD).

Es ist voraussichtlich seine letzte Rede im Landesparlament, denn Müller gibt sein Amt nach der Wahl ab und will in den Bundestag wechseln. Allerdings amtiert er noch so lange, bis ein neuer Senat gebildet und sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin vom Parlament gewählt werden.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Zu Beginn des Plenums hielt das Abgeordnetenhaus noch eine Feierstunde für den Berliner Ehrenbürger Rudolf Virchow ab. Am 26. September wählen die Berlinerinnen und Berliner ein neues Abgeordnetenhaus. Spätestens sechs Wochen später, also bis zum 7. November, kommt das Landesparlament dann zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. (mit dpa)

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert. Die Reden im Livestream verfolgen können Sie hier.