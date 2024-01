Milliardenprojekt Siemensbahn und Siemens-Campus Die Bagger rollen in die Berliner Siemensstadt

Nächste Etappe zur Rückkehr der S-Bahnstrecke nach Berlin-Siemensstadt („Siemensbahn“): Wie geplant sollen 2025 die ersten Arbeiten an der 4-Kilometer-Strecke beginnen, um das Milliardenviertel Siemens-Campus ans Netz anzubinden. Oben sehen Sie eine Simulation, wie der neue Vorplatz des S-Bahnhofs (rechts im Bild) aussehen soll. Dies wird der zentrale Zugang ins Neubauviertel von Berlin-Spandau.

Berlins Bahnchef Alexander Kaczmarek und Verkehrssenatorin Manja Schreiner, CDU, teilten jetzt mit: „Um den ambitionierten Zeitplan einzuhalten, geht das Land Berlin neben der Kostenübernahme der ersten Planungsphasen nun mit weiteren 36,5 Millionen Euro in Vorleistung.“ Insgesamt wird die Strecke aber deutlich über 500 Mio kosten – zuletzt war von 877 Mio Euro die Rede in der „Berliner Zeitung“.

Die Siemensbahn soll auch wieder blau angemalt werden - wie früher. © Mann mit Hut/Fessel

Bei den 2025 vorgezogenen Bauarbeiten handelt es sich vor allem um die Freimachung des Baufelds im Bereich vom Bahnhof Jungfernheide bis zur Spreequerung in Westend sowie Umweltvorhaben und Arbeiten der Kampfmittelfreimachung im Bereich des S-Bahnviadukts am Popitzweg bis zum S-Bahnhof Gartenfeld in Siemensstadt.

Die eigentlichen Arbeiten starten dann aber erst 2027 und sollen zwei Jahre dauern. Geplante Eröffnung: 9. Dezember 2029. Dann ist nämlich Fahrplanwechsel. Die Eröffnung würde somit auch 100 Jahre nach der Inberiebnahme der Strecke im Jahr 1929 stattfinden; seit 1980 liegt sie nach dem Streik der Reichsbahner in West-Berlin brach.

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die neue S-Bahnlinie wird im 10-Minuten-Takt von Siemensstadt über den S-Bahnring hinab zum unterirdischen Hauptbahnhof rollen und vermutlich die Bezeichnung S6 bekommen. In Spandau wird die unterirdische Verlängerung in die Wasserstadt und weiter nach Hakenfelde gefordert, um die vielen Neubaugebiete ans Netz anzuschließen.

Am Dienstagvormittag, 10 Uhr, will Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler, SPD, zudem die Senatsmitglieder darüber informieren, wie es nach Feststellung des Bebauungsplans weitergeht. Einen Baustart hatte er bereits für 2024 angekündigt.

Mit einer Fertigstellung des Viertels – mit Start-ups, 2750 Wohnungen, riesigen Parkhäusern, 400-Meter-Bummelmeile, Kitas für 300 Kids, Grundschule für 600 Kinder – wird frühestens 2035 gerechnet. Offiziell will Siemens das Viertel unter dem Namen „Siemensstadt Square“ vermarkten; durchgesetzt hat sich diese Bezeichnung aber noch nicht.

Lesen Sie mehr aus Spandau in unserem Bezirksnewsletter: Darin bündeln wir lokale Bezirksnachrichten, greifen Kiezdebatten auf, berichten aus dem Rathaus, nennen Tipps und Termine. Einmal pro Woche und kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier eine Vorschau auf die Themen im aktuellen Spandau-Newsletter.

Architekturfans wollten den Nachkriegsbau retten , doch sie kamen zu spät: Die Zufluchtskirche in Spandau ist planiert und abgerissen. Was entsteht dort nach dem letzten Gottesdienst am Bauzaun? Spandaus Immobilienstadträtin nennt im Spandau-Newsletter neue Termine, neue Kosten, viele Details zur Baustelle. Und wann wird die Zuversichtskirche abgerissen?

, doch sie kamen zu spät: Die in Spandau ist planiert und abgerissen. Was entsteht dort nach dem letzten Gottesdienst am Bauzaun? Spandaus Immobilienstadträtin nennt im Spandau-Newsletter neue Termine, neue Kosten, viele Details zur Baustelle. Und wann wird die abgerissen? Baustart für die Siemensbahn und am Siemens-Campus : Großrojekte sind Thema im Senat

und am : Großrojekte sind Thema im Senat Kommt nicht infrage!“: Die Windrad-Pläne für Gatow und Hakenfelde - und was wird aus den Windrädern in Haselhorst, Staaken und Stresow ?

? „Bergbau in Pichelswerder“: Was soll eigentlich der Bohrturm an der Heerstraße?

Zwei neue Blitzer für Spandau - und mehr Tempo auf der Klosterstraße?

- und mehr Tempo auf der Viele News zu Karstadt, Eiswerder und zur Wirtschaftsförderung

und zur Zebrastreifen in der Altstadt in Regenbogen-Farben?

in der Altstadt in Regenbogen-Farben? Konzerttipp: 1600 Pfeifen am Lutherplatz

Zitadelle: Spandau und sein Bismarck-Denkmal

Klassik in Kladow - an einem ganz besonderen Ort: dem ehemaligen Wohnhaus des Komponisten Isang Yun

Isang Yun Fanbus des SC Staaken rollt an die Ostseeküste

rollt an die Ostseeküste Sportlergala : Talente aus Spandau gesucht

: Talente aus Spandau gesucht „Waschmaschinen, Sofa, Autoreifen“: Überall Müll auf Spandaus Straßen

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Wenn Sie Anregungen, Kritik oder gern auch Lob zu unserer Bezirksberichterstattung loswerden wollen, schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.