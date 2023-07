Millionen für neue Klassenzimmer 2024 öffnet diese neue Berliner Grundschule

Achtung, es folgt Behördendeutsch aus dem Rathaus von Berlin-Spandau: „Der Bezirk gründet nach § 109 Absatz 3 Satz 1 Schulgesetz für das Land Berlin (SchulG) eine Grundschule zum 1. August 2024.“

Wo bis 2012 eine beliebte Eisbahn stand und vorher ein oller Fußballplatz war, gehen Kinder in einem Jahr zur Schule. Auf der Brache am Fehrbelliner Tor wird längst gebaut – zur Baustelle gab’s jetzt frische Infos im Rathaus des 250.000-Leute-Bezirks.

„Die Fertigstellung soll im April 2024, die Gebäudeübergabe an den Bezirk im Juli 2024 erfolgen. Die neue Grundschule für 430 Kinder soll daher zum Schuljahr 2024/25 in Betrieb gehen“, heißt es in den Plänen von Schul- und Gebäudestadträtin Carola Brückner, SPD, die in der Rathausmappe lagen und jetzt von der BVV abgenickt wurden. Die Grundschule werde zunächst mit 150 bis 200 Kindern starten.

Der Neubau hat Folgen für Nachbarschulen wie etwa die Birken-Grundschule um Anja Dudkowiak. Sie leitet den großen „Inklusiven Campus Spandau“ am Askanierring – etwa 800 Meter von der neuen Schule entfernt.

„Die an der nahegelegenen Birken-Grundschule in einem Containerbau untergebrachten Willkommensklassen werden voraussichtlich in der neuen Grundschule angesiedelt“, heißt es in den Rathaus-Plänen, „da zum einen die Baugenehmigung des Containerbaus zum 31. Juli 2024 erlischt und zum anderen neben der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete am Askanierring 71 zurzeit eine neue Gemeinschaftsunterkunft mit 128 Wohnungen errichtet wird, die sich dann direkt gegenüber dem neuen Schulstandort befindet.“

