Am Donnerstag sollen mehrere Jugendliche versucht haben, einen Netto-Supermarkt an der Eichbuschallee in Treptow zu überfallen – doch Zivilfahnder griffen ein. Darüber berichtete die B.Z. am Sonntag.

Unter den Festgenommenen ein 15-Jähriger, der als Tatverdächtiger einer Raubserie gilt. Laut B.Z. soll er seit Dezember mindestens 14 Geschäfte überfallen haben.

Die für den Fall gegründete Ermittlergruppe habe Mittäter identifiziert und am frühen Freitagmorgen erneut zugegriffen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft seien die Wohnungen von zwei 16-Jährigen durchsucht worden, die beide festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt wurden.

Laut B.Z. habe die Polizei Hinweise, dass die Täter auch für weitere Raubtaten verantwortlich sind. (Tsp)