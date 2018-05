Der Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Berlin-Brandenburg (KJHV) erhebt schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Bei einem Einsatz am 9. Mai haben Beamte eine Jugendwohngruppe für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge durchsucht. Dabei soll es zu „unverhältnismäßigen und rechtswidrigen Handlungen sowie zu Misshandlungen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen“ gekommen sein. Der von der Polizei gesuchte Jugendliche sei kooperativ gewesen. Ein Polizeisprecher sagte: Man habe einen Raubverdächtigen aufgesucht. Der 18-jährige Syrer sei in der Vergangenheit schon Polizisten gegenüber gewalttätig aufgetreten. In der Wohngruppe habe man Beweismittel sichergestellt. Wegen der Vorwürfe des KJHV werde auch wegen Verdachtes der Körperverletzung im Amt ermittelt.