„Mission Trüffelschwein“ Im Grünen, wo Gesang nicht stört - ein Chor braucht Platz

Alle lieben Brandenburg - die Weite, die Oder, die Wattewölkchen .... aber das viele Land rund um Berlin ist auch ganz schön groß! Und beim letzten Ausflug gab es dann doch wieder nur Filterkaffee? Oder das Restaurant, das man endlich testen wollte, hatte dichtgemacht? Es ist verzwickt: Hauptstädter schätzen ambitionierte Küche und Siebträgerkaffeemaschinen, gern an einem einsamen See - aber bitte auch fix zu erreichen und immer geöffnet ... Und die Locals kämpfen damit, dass mal unverhofft massenhaft Ausflügler kommen und am nächsten Wochenende der Schokokuchen in der Auslage vertrocknet.



Aber Hilfe naht: Unter dem Code Mission Trüffelschwein erschnüffeln wir für Sie (mit Expertenhilfe, falls nötig) die feinste Kartoffel im brandenburgischen Heuhaufen und auch darüber hinaus!

In unserem ersten Fall widmen wir uns dem Problem von Amely (53) aus Berlin-Friedrichshain. Ach was, Problem: Sie hat uns geschrieben, weil sie gerne singt und noch mehr singen möchte. Und zwar laut. Mit ihrem Chor, dem Brasil Ensemble Berlin. Jedes Jahr machen sie eine Chorreise, „um unser Repertoire zu festigen und uns weiterzuentwickeln, gesanglich wie zwischenmenschlich“, schreibt sie. Und weiter: „Dafür braucht man geeignete Räume, am besten mit Klavier, wo Gesang nicht stört.“, schreibt sie. Klar.



Der Auftrag: Für 2023 einen Ort nahe Berlin finden, in dem 25 Erwachsene unterkommen und Musik machen können. Weiterhin: Geeignete Räume, entweder schalldicht oder mit unempfindlichen Nachbarn, ein Klavier. „Am besten natürlich in schöner Umgebung und mit guter Anbindung mit den Öffentlichen aus Berlin. Zu teuer darf es auch nicht sein, denn es soll für alle Chormitglieder erschwinglich sein.“



Das Vorgehen: Amelys Chor war schon mehrfach in Jugendherbergen, z.B. in Wandlitz oder Groß Köris. Naheliegend wäre demnach eine der restlichen zwölf Jugendherbergen in Brandenburg. Zum Beispiel die JH Bremsdorfer Mühle im Schlaubetal, die ein Klavier und Proberäume hat, wunderschön gelegen, ohne Auto aber etwas umständlich zu erreichen (erst Zug, dann Bus). Weil Amely für diese Info kein Trüffelschwein bräuchte, nutzen wir weitere Quellen: Rücksprache mit Kollegen und Kolleginnen, Internet-Stöberei, Telefon. Einige Häuser sehen gut aus, entpuppen sich aber als zu klein, zu teuer, geschlossen oder in der Anreise als arg umständlich.



Unser Trüffel: Alles drin und dran hat dieser Vorschlag: Schloß Trebnitz Bildungs- u. Begegnungszentrum e.V. - Trebnitz liegt bei Müncheberg, errreichbar mit dem Zug ab Berlin-Ostkreuz in 40 Minuten. Das schön sanierte Areal mit großem Park wird für Klassenfahrten, Tagungen, Probenarbeit und Kurse genutzt. Es bietet unterschiedliche Unterbringungsmöglichkeiten - entweder im Schloss in 2- bis 4-Bett-Zimmern. Oder man mietet komplett die Alte Schmiede - Einzel- und Doppelzimmer mit insgesamt 25 Betten, Proben- und ein Aufenthaltsraum. Zur Verfügung stehen ein Klavier und ein E-Piano, je 12 Personen ist ein Seminarraum kostenfrei. Eine Übernachtung mit Vollpension (inkl. Kaffee & Kuchen) kostet ab 59,50 Euro pro Mensch. Auf dem Gelände gibt es auch ein Kunstmuseum sowie einen Dorfladen mit Café. Für 2023 gibt es noch Termine.

So kann man mitmachen: ++ Die Idee der Mission Trüffelschwein: Sie suchen - wir finden. Die stylischste Therme in Brandenburg, die schönste Open-Air-Hochzeits-Location oder ein (bezahlbares) Restaurant, das die Chefin beeindrucken könnte? Machen Sie uns neugierig, dann gehen wir für Sie auf die Suche. ++ So können Sie mitmachen: Schildern Sie uns kurz Ihre Herausforderung (max. Entfernung, Gästezahl, Deadline) und schicken Sie uns eine E-Mail an team-unterwegs@tagesspiegel.de. Bitte mit Handynummer zur Kontaktaufnahme.

Neuer Unterwegs-Newsletter Alle lieben Brandenburg - die Weite, die Seen, das Grün .... aber das viele Land rund um die Hauptstadt ist auch ganz schön groß! Wir picken für Sie die Rosinen raus. Unser neuer Unterwegs-Newsletter möchte zu Ausflügen rund um Berlin inspirieren, die schönsten Orte in Wald und Feld ans Licht zerren, Lust auf kleine Entdeckungsreisen machen. Einmal im Monat finden Sie damit künftig - am Donnerstag, rechtzeitig für die Wochenend-Planung – eine Reisereportage, Kultur- und Gastrotipps und Interviews in Ihrem Postfach. In der Oktober-Ausgabe zum Tag der Deutschen Einheit nehmen wir Sie mit nach Eisenhüttenstadt und Neuzelle, per Rad und Zug. Sie erscheint am 29.9. Den Newsletter kann man hier kostenlos abonnieren: http://tagesspiegel.de/unterwegs-newsletter

Hauptsache, ein Klavier und Platz? Mehr Tipps für Chor-Wochenenden: Landheim Wilhelmsaue in Letschin; Jugendbildungsstätte Helmut-Gollwitzer-Haus in Zossen; Mühle Himmelpfort in Fürstenberg (Havel); Der Kemper Hof in Netzeband

Zur Startseite