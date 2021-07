Knifflige Rätsel lösen und dabei etwas über Nachhaltigkeit lernen – das ist die Idee hinter dem Escape Room „Mission Zukunft“, den der Naturschutzbund (Nabu) in Rummelsburg eröffnet hat.

Das Prinzip ist einfach: In drei Räumen geht es von einer dunklen Vergangenheit in eine hellere, umweltfreundlichere und gerechtere Zukunft. Unterwegs sollen kleine und große Spieler:innen Hinweise finden und verknüpfen, Rätsel lösen und versteckte Sensoren bedienen.

Alle Aufgaben orientieren sich an den 17 Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung. Es geht also um Themen wie Hunger, Armut, Geschlechtergerechtigkeit und Klimaschutz. Die zwei- bis fünfköpfigen Teams sollen zusammen Lösungen suchen, um diese Probleme zu überwinden.

Der Escape Room ist Teil der Kampagne „Und Action!“, die der Nabu im vergangenen Jahr gestartet hat. Da viele Aktionen und Veranstaltungen coronabedingt nicht stattfinden konnten, nutzte das Team die Zeit und auch Fördergelder des Bundes für die Entwicklung des Spiels.

Etwa ein Jahr habe der gesamte Prozess inklusive der Bauarbeiten gedauert, erzählt Melanie Meier vom Nabu. „Eine besondere Herausforderung war es, die komplexen Probleme, die die ganze Welt betreffen, auf die Spielebene herunterzubrechen.“ Auf die Art sollen eher abstrakte Themen wie Ungleichheit besser greifbar werden.

Das Spiel startet in einem abgedunkelten Raum, ein Fahrrad steht in der Ecke, von der Decke hängt ein Flugzeug. Kleine Tafeln mit Hinweisen sind versteckt, und wenn man sie an der richtigen Stelle anbringt, öffnen sie die Tür zum nächsten Raum.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Dort tritt man ein in einen holzvertäfelten, nachgestellten Schiffsrumpf, der das Leben unter Wasser und eine Art Zwischenwelt repräsentieren soll. In einer Ecke des Raumes sitzt ein Pirat, über ihm im Käfig hängt ein Papagei.

An der Wand türmen sich Kürbisse und anderes Gemüse in einem Regal, und auch im Fischernetz haben sich Puzzleteile für eines der Rätsel verfangen. Insgesamt sechzig Minuten haben die Spieler:innen Zeit, um alle Rätsel zu lösen und den Code zu knacken, der die Tür zurück in die normale Welt öffnet.

Wenn das Team nicht weiterkommt, gibt es Hinweise

Evgeny Falkenstern ist Geschäftsführer der Smartroom Gmbh, die neben dem Nabu-Projekt noch weitere Escape Rooms im gleichen Gebäude betreibt. Er beschreibt die Aufgaben als durchaus anspruchsvoll. Wenn ein Team alleine nicht weiterkommt, erhält es via Walkie-Talkie indirekte Hinweise des Spielleiters, der das Team über Kameras begleitet. Geeignet sei das Spiel ab einem Alter von neun Jahren, nach oben hin gebe es keine Altersbeschränkung, sagt er. „Kleinere Spieler bekommen mehr Hinweise, große weniger.“

Im dritten und letzten Raum treten die Spieler:innen schließlich in eine grüne, waldige Welt, die die bessere Zukunft symbolisieren soll. Hier müssen einige Gegenstände, denen die Spieler:innen bereits zuvor begegnet sind, kombiniert werden. Wenn alle Rätsel gelöst sind, ergibt sich am Ende der Code zum Öffnen der Tür.

[Lesen Sie mehr bei Tagesspiegel-Plus: Fake-Verbrechen – Die vier skurrilsten Berliner Kriminalfälle, die gar keine waren]

Die Teilnehmenden erhalten eine Auszeichnung als „Zukunftsmacher:innen“ und ein Zertifikat, dass die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung noch einmal erklärt. Die Hoffnung dabei: Dass die Spieler:innen das Gelernte künftig auch in ihrem Alltag anwenden und weitergeben.

Mehr zum Thema Escape Rooms Flucht aus Berlin: 60 Minuten im Jagdfieber

Auch die Spielräume selbst sind eine Art Investition in die Zukunft: Sie sollen für die nächsten Jahre bespielbar sein, erzählt Smartroom-Leiter Falkenstern. Solange die Nabu-Kampagne läuft, also bis 19. September, können Gruppen bis zu fünf Leuten kostenlos einen Termin für die „Mission Zukunft“ buchen. Nach den aktuell gültigen Regelungen benötigen alle Teilnehmenden einen Nachweis über einen Negativtest, ihre Genesung oder Impfung.

Weitere Informationen und Buchung unter smartroom-berlin.com/de/mission_zukunft