Da muss zu später Stunde bei den Haushaltsverhandlungen einiges schief gelaufen sein. Die geplante rund 250 bis 300 Millionen teure Hauptstadt-Zulage stiftete in der Koalition heftige Verwirrung, weil die angestellten Lehrer angeblich außen vor bleiben sollten. Erst am Dienstag entpuppte sich dies als Missverständnis.

Die Alarmstimmung wurde von SPD-Fraktionschef Raed Saleh ausgelöst: Er hatte am Montag öffentlich und ausdrücklich gesagt, dass die angestellten Lehrer nicht profitieren, weil sie mehr als 5000 Euro brutto verdienen. Die verbeamteten Lehrer hingegen könnten sich über 150 Euro plus pro Monat freuen. Dazu muss man wissen, dass die Beamten zwar unter 5000 Euro brutto haben, weil das Land für sie nicht in die Rentenkasse einzahlt. Sie verdienen netto aber mehr als die Angestellten. Dieser Umstand befeuert seit Jahren den Wunsch der Lehrer nach einer Rückkehr zur Verbeamtung.

Umso größer das Erstaunen angesichts von Salehs Ankündigung, die Benachteiligung der Angestellten noch zu verschärfen: „Wenn es tatsächlich so sein sollte, dass diese Zulage alle mit bis zu 5000 Euro brutto bekommen, wäre das bezogen auf die Lehrkräfte verheerend“, lautete denn auch die Einschätzung des GEW-Experten Matthias Jähne gegenüber dem Tagesspiegel. Das werde „neuen Unmut unter den Lehrkräften erzeugen“.

Ähnlich reagierten die Grünen: „Das werde in der Tat zu Unmut führen“, bekräftigte die bildungspolitische Sprecherin Marianne Burkert-Eulitz. Das Ganze sei noch „nicht abschließend geklärt“.

SPD gibt der Linken die Schuld

Anschließend aber wurde es bizarr, weil die SPD der Linken die Schuld an der geplanten Schlechterstellung der Angestellten zuschob: Deren Fraktionschefin Carola Bluhm habe die 5000-Euro-Grenze eingefordert, damit gut verdienende Professoren nicht in den Genuss der Zulage kommen sollten, so die Darstellung. Dies wiederum brachte die Linke Bluhm auf die Barrikaden: „Wir würden niemals einen solchen Vorschlag machen“, betonte sie auf Anfrage. Es sei für ihre Fraktion ganz klar, dass der Verdienstunterschied nicht weiter wachsen dürfe. Im Übrigen gebe es noch genügend Gelegenheit, Missverständnis zu klären, da die Zulage erst ab Ende 2020 vorgesehen ist.

Unklarheiten birgt auch noch der Umgang mit den freien Schulen: Die Grünen hatten die Idee, ihnen – wegen des Schulplatzmangels – Mittel aus dem Landes-Schnellbauprogramm „für kapazitätserweiternde Maßnahmen“ zur Verfügung zu stellen. Im Gegenzug sollen die freien Träger aber „die soziale Zusammensetzung der Berliner Schülerinnen und Schüler abbilden“. Auch diese Formulierung wirft Fragen auf, weil die soziale Zusammensetzung in Berlin je nach Bezirk variiert. SPD-Bildungspolitikerin Maja Lasic sagte am Dienstag auf Anfrage, sie stelle sich eine Orientierung am Durchschnittswert vor. Das würde bedeuten, dass die freien Schulen mehr als ein Drittel Kinder aus Hartz-IV-Familien aufnehmen müssten, ohne das geklärt ist, wie das finanziell unterfüttert wird: Da das Land nur etwa zwei Drittel der Kosten freier Schulen trägt, sind die Träger auf die Zahlung von Elternbeiträgen angewiesen.

Mehr zum Thema Berliner Doppelhaushalt Mehr Geld für freie Schulen, Referendare und Brennpunktschulen

Weniger strittig sind andere Posten im Doppelhaushalt, etwa das Fünf-Millionen-Programm „Berlin Challenge“, mit dem Saleh und Lasic rund 20 Brennpunktschulen mit je 300 000 Euro fördern wollen. Zudem soll die Besoldung der Referendare auf das Bundesniveau angehoben werden.