Mit Baseballschläger am Kopf getroffen Zwei 27-Jährige von Männergruppe in Berlin-Adlershof bedrängt und attackiert

In der Nacht auf Samstag ist es in Berlin-Adlershof zu einem Angriff auf zwei 27-jährige Männer gekommen, bei dem einer von beiden mit einem Baseballschläger auf den Kopf geschlagen wurde. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, bemerkten zwei Zeugen gegen 0.20 Uhr, wie eine Gruppe von etwa sechs Personen die beiden Opfer in der Dörpfeldstraße, Höhe Anna-Seghers-Straße bedrängte.

Eine Person aus der Gruppe soll eines der Opfer daraufhin mit dem Schläger angegriffen und am Kopf getroffen haben, bevor sie mit den anderen in Richtung S-Bahnhof Adlershof flüchtete. Die Polizei suchte nach eigenen Angaben sofort die Umgebung ab, war dabei jedoch erfolglos. Der angegriffene Mann kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus und wurde stationär aufgenommen. (Tsp)