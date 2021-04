Die FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus fordert eine schnellere Nachnutzung der Hangars am ehemaligen Flughafen Tempelhof. In einem bislang unveröffentlichten Antrag der Fraktion, der dem Tagesspiegel vorliegt, fordern die Liberalen unter anderem die Vermietung des Hangar 6 an das Deutsche Technikmuseum.

So könne „die großartige Flugzeugsammlung der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden“, heißt es in dem Antrag, in dem unter anderem von einem „Dornröschenschlaf“ die Rede ist, aus dem der ehemalige Flughafen erweckt werden müsse.

Darüber hinaus fordern die Liberalen eine Beschleunigung der aktuell an mehreren Gebäudeteilen laufenden Dachsanierung. Hangar 5 soll – wie von der für Konzeption und Verwaltung verantwortlichen Tempelhof Projekt GmbH ohnehin geplant – ab 2025 der Film- und Fernsehakademie zur Verfügung gestellt werden.

Außerdem sollen die Haupthalle und das überdachte Vorfeld zukünftig für verschiedenste größere Veranstaltungen nutzbar sein, das ehemalige Offiziershotel zum Digital- und Innovationszentrum weiterentwickelt und bereits ansässigen Unternehmen entgegengekommen werden, fordert die FDP.

Statt der Tempelhof Projekt GmbH sollen künftig Senat und Berliner Immobilienmanagement GmbH Sanierung und Verwaltung der Gebäude übernehmen. Die bisherige Praxis habe gezeigt, dass zwar viel Geld geflossen, der Ertrag aber niedrig sei, kritisieren die Liberalen weiter.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Eine Sprecherin der Tempelhof-Projekt GmbH wies die Kritik mit Verweis auf die Komplexität denkmalschutzkonformer Sanierungen zurück. Sie erklärte, alle Hangars würden, so es das aktuelle Baugeschehen zulässt, für Veranstaltungen genutzt, ein Drittel der Immobilie sei dauerhaft vermietet.

Mehr zum Thema Hoch hinaus in Tempelhof Wie Berlins Ex-Flughafen die Fantasie beflügelt

Das Deutsche Technikmuseum bestätigte Pläne für die Einrichtung einer Ausstellung zur zivilen Luftfahrt in Hangar 6. Ein erstes Konzept sei 2019 vorgelegt worden, bislang ohne Ergebnis. Zwei bereits restaurierte Maschinen sind aktuell in Hangar 7 untergebracht, können aber nicht besichtigt werden. Am eigentlichen Standort des Museums in Kreuzberg fehle der Platz.