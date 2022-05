Beim weltweit größten naturwissenschaftlichen Schülerwettbewerb in den USA hat der Berliner Schüler Amon Schumann einen großen Erfolg erzielt: Das Forschungsprojekt „In 80 Tagen um die Welt – kleine Sonden auf großer Mission“ des 17-Jährigen, der gerade am Robert-Havemann-Gymnasium in Pankow sein Abitur ablegt, wurde in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia mit insgesamt sechs Auszeichnungen prämiert. Das teilte die Bildungsverwaltung am Freitag mit.

Die solarstrombetriebene Sonde umrundet die Welt

So errang der „Jugend forscht“-Bundessieger von 2021 den mit 10 000 US-Dollar dotierten Craig R. Barrett Award for Innovation. Ausgezeichnet wurde der Berliner Schüler hier für sein innovatives Konzept, das die bisher üblichen Verfahren der Wetterdatenmessung verändert – und zwar unter Einsatz einer von Amon Schumann selbst entwickelten solarstrombetriebenen Sonde, die die Welt umrundet und dabei Wetterdaten liefert. Zudem erhielt er den ersten Preis im Fachgebiet Engineering Technology: Statics & Dynamics in Höhe von 5 000 US-Dollar.

Amon Schumann bekam außerdem den IEEE Foundation Presidents' Scholarship Award im Wert von 10 000 US-Dollar, den zweiten, mit 1 000 US-Dollar dotierten Sonderpreis der American Meteorological Society (AMS), einen Preis der China Association for Science and Technology (CAST) verbunden mit 1 200 US-Dollar Preisgeld sowie eine einjährige studentische Mitgliedschaft im International Council on Systems Engineering (INCOSE).

Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) gratulierte Amon Schumann „zu diesem großartigen Erfolg“. Sie hob hervor, dass bei dem Wettbewerb „ ausdrücklich technische Innovationen, die der gesamten Menschheit nutzen“ besondere Anerkennung erfahren.

An der renommierten Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF) nahmen mehr als 1800 junge MINT-Talente aus 80 Staaten teil. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Schüler entwickeln Stratosphärenballons

Die Wettbewerbsarbeit von Amon Schumann ist aus dem seit 2019 am Robert-Havemann-Gymnasium laufenden „Strato-Projekt“ (Stratosphärenballon zur Aufnahme von Umweltmessdaten im Luftraum über Berlin) hervorgegangen. Die Schülerinnen und Schüler einer AG entwickeln und optimieren unter der Leitung des Mathe- und Physiklehrers Alexander Stendal Stratosphärenballons zur Aufnahme von Umwelt-Messdaten bis zu einer Höhe von 40 km über Berlin.