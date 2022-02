Eine Massenschlägerei von Dutzenden bewaffneten Männern ist von der Polizei in Berlin-Kreuzberg verhindert worden. Am Mittwochabend tauchten gegen 22 Uhr 20 junge Männer, unter anderem bewaffnet mit einer Machete, einem Messer, einem Hammer und Pfefferspray, vor einem Spätkauf nahe dem Mehringdamm auf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Vor dem Geschäft hatten sich der Besitzer und zehn weitere Männer aufgebaut, um den Laden zu verteidigen.

Die Polizei hatte von einem Konflikt am Vortag erfahren und Zivilpolizisten in der Nähe postiert. Die alarmierten ihre Kollegen, so dass schließlich mehr als 30 Polizisten die Parteien trennten. Zehn Männer der ersten Gruppe wurden festgenommen, zehn weitere entkamen. Die Polizei beschlagnahmte Waffen und kleinere Mengen Drogen. Ein Kommissariat für Jugendgruppengewalt ermittelt wegen Drogenbesitz, schwerem Landfriedensbruchs und Widerstands gegen Polizisten. (dpa)