In Berlin werden nach derzeitigem Stand trotz Corona in der Adventszeit wieder Weihnachtsmärkte stattfinden können. „Weihnachtsmärkte gehören zu Veranstaltungen im Freien, bei denen nach geltender Infektionsschutzverordnung bis zu 5.000 Personen zugelassen sind“, sagte ein Sprecher der Senatsgesundheitsverwaltung dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Berlin. Veranstalter hätten dabei ein entsprechendes Schutz- und Hygienekonzept vorzulegen.

Sprecher Moritz Quiske verwies dabei auf die aktuelle, bis 31. Dezember gültige Infektionsschutzverordnung des Landes Berlin. Wesentliches Ziel sei die Reduzierung von Kontakten. Bedingungen seien die Einhaltung des Mindestabstands von anderthalb Metern zwischen Menschen sowie der maximal für die jeweilige Fläche zugelassenen Personenzahl, eine Steuerung des Zutritts und die Vermeidung von Warteschlangen.

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]

Mehr zum Thema Absage von Frühlingsfesten und Messen Wie Rummelbetreiber in der Coronavirus-Krise kämpfen müssen

Ein weiteres wesentliches Ziel sei die Sicherstellung der Kontaktnachverfolgung durch geeignete Maßnahmen, hieß es. Näheres zu den Anforderungen an das Schutz- und Hygienekonzept sowie Vorgaben zu Auslastungsgrenzen oder Zutritts- und Besuchsregelungen könne die Senatsgesundheitsverwaltung „in einem bereichsspezifischen Hygienerahmenkonzept bestimmen“. (epd)