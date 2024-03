Mit Messer, Macheten und Holzlatten Streit im Dong Xuan Center in Berlin-Lichtenberg eskaliert

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Berlin-Lichtenberg sind drei Menschen lebensbedrohlich und zwei weitere schwer verletzt worden. Das teilte ein Sprecher der Berliner Polizei am Sonnabend mit.

Am Freitagabend sei es gegen 18 Uhr an einem Stand im asiatischen Großmarkt Dong Xuan Center an der Herzbergstraße zwischen zwei Gruppen zum Streit gekommen, so der Sprecher. Die Auseinandersetzung eskalierte, es wurden Messer, Macheten und Holzlatten eingesetzt. Der genaue Hergang und der Grund für den Streit seien bislang unklar, sagte der Sprecher.

Die fünf Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.

Ins Dong Xuan Center muss die Polizei immer wieder ausrücken: Im April 2023 wurde ein 28-Jähriger mutmaßlich nach einem Streit angegriffen. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Täter konnte fliehen. Im März 2023 wurde Anklage gegen einen 24-jährigen Drogenhändler und zwei Komplizen wegen erpresserischen Menschenraubs und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Dabei ging es um sechs Kilo Ketamin, die ein Drogenkurier im Lichtenberger Dong Xuan Center abgeben sollte. Anfang März 2023 durchsuchte die Polizei das Center wegen gefälschter Markenprodukte. (Tsp, dpa)