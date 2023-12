Mit militärischen Ehren in Bellevue Steinmeier empfängt belgisches Königspaar in Berlin

Das belgische Königspaar ist seit Dienstag auf Staatsbesuch in Deutschland – zunächst für zwei Tage in Berlin und am Donnerstag dann in Dresden. Nach der Ankunft von König Philippe und Königin Mathilde am Vormittag am Flughafen BER ist das belgische Königspaar zu Beginn des Staatsbesuchs in Berlin offiziell von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen worden.

Für das traditionelle Ritual mit militärischer Ehrenformation kamen der 63-jährige König und seine 50-jährige Frau am Dienstag zum Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier (67) begrüßte die beiden dort in Begleitung seiner Frau Elke Büdenbender (61). Das belgische Königspaar hörte die Hymnen beider Länder und wurde unter anderem von Schülern einer Berliner Schule begrüßt. Anschließend trugen sich Philippe und Mathilde in das Gästebuch ein.

Später am Dienstag wird auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) das Paar, das in Begleitung einer Delegation mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik anreist, am Brandenburger Tor empfangen. Dort im Hotel Adlon wird das Paar während seines Aufenthalts in Berlin übernachten. Am Nachmittag wollen Philippe und Mathilde in der Neuen Wache, der Zentralen Gedenkstätte Deutschlands für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, einen Kranz niederlegen.

Die dreitägige Reise soll im Zeichen der Partnerschaft zwischen Belgien und Deutschland stehen. Nach Angaben des Bundespräsidialamtes ist es der erste Staatsbesuch des Monarchen und seiner Frau in Deutschland. (mit dpa)