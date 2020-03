In Berlin sind zwei weitere Schulen direkt vom Coronavirus betroffen: Die Neuköllner Zuckmayer-Sekundarschule ist an diesem Mittwoch geschlossen, um einen Verdachtsfall abzuklären, wie die Bildungsverwaltung am Dienstag mitteilte.

Die „SchuleEins“ in Pankow bleibt sogar bis 20. März zu. Dies entschied das Gesundheitsamt am Nachmittag, berichtete Geschäftsführerin Carmen Urrutia dem Tagesspiegel nach weiteren Krisengesprächen mit den zuständigen Stellen.

Die Schließung der freien Gemeinschaftsschule galt unter Eltern schon am Vortag als „überfällig“, da ein externer Mitarbeiter der Schule nachweislich mit dem Coronavirus infiziert ist: Er gehört zu den vielen Besuchern des Clubs „Trompete“, die sich am 29. Februar dort infiziert hatten.

70 Prozent der Kinder kamen nicht zur Schule

Rund 70 Prozent der Eltern hatten ihre Kinder aus Angst vor einer Ansteckung bereits am Dienstag nicht zur Schule geschickt. Betroffen von der Schließung sind 580 Schüler der Gemeinschaftsschule und 68 Mitarbeiter.

Kritik am von manchen Betroffenen als „zu spät“ bezeichneten Schließungsbeschluss wies Gesundheits- und Bildungsstadtrat Torsten Kühne (CDU) zurück: „Wir halten uns streng an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts“, sagte er auf Anfrage. Ohne eine Einzelfallprüfung gehe es nicht.

Es müsse jeweils abgeklärt werden, ob sich ein Fall lokal eingrenzen lasse. Wenn sich dann herausstelle, dass eine Eingrenzung nicht möglich sei, werde eine Anordnung „angepasst“. Auf jeden Fall sei „Augenmaß“ erforderlich, da bei Schulschließungen auch die Eltern betroffen seien, die dann wiederum an ihren Arbeitsplätzen – etwa als Krankenschwestern oder Polizisten – gebraucht würden.

Auch Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) verwies am Dienstag darauf, dass bei flächendeckenden Schulschließungen der Gesundheitssektor erheblich geschwächt würde, wie ihr Sprecher mitteilte. Die Kultusministerkonferenz der Länder hatte sich bereits wiederholt gegen pauschale Schulschließungen ausgesprochen.