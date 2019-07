In der Diskussion um die Straßenprostitution im Kurfürstenkiez hat sich Mittes Bürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) für sogenannte Verrichtungsboxen ausgesprochen. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass gleichzeitig das Gebiet rund um die Kurfürstenstraße zur Sperrzone für Straßenprostitution erklärt wird.

Mittes Bürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) ist bekannt für seine umstrittenen Forderungen. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Als möglichen Standort für die Boxen schlägt von Dassel die Parkplatzflächen am ehemaligen Flughafengebäude Tempelhof am Tempelhofer Damm vor. Ebenfalls denkbar sei der zentrale Festplatz in seinem Bezirk, der allerdings zu sehr "ab vom Schuss" sein könnte. Auch die Fläche unter dem U-Bahn-Viadukt der Linie U2 am Bülowbogen war bereits für die Verrichtungsboxen im Gespräch.

Die Zustände im Kurfürstenkiez seien deutschlandweit einmalig und von Gewalt und Drogen geprägt, sagte von Dassel. Jeden Tag würden Frauen von Freiern oder Zuhältern schwer verletzt, nur ein sehr kleiner Teil der Gewalttaten werde zur Anzeige gebracht. Auch den Anwohnenden sei der offene Vollzug in unmittelbarer Nähe zu ihren Wohnungen, zum Beispiel in Hauseingängen, nicht länger zuzumuten.

"Durch die Akzeptanz des Ist-Zustandes duldet und befördert das Land Berlin Zwangsprostitution, Gewalt gegen Frauen und Drogensucht von Frauen in existentieller Notlage", sagt von Dassel. Der grüne Bezirkschef hatte sich vor zwei Jahren für einen Verbot der Straßenprostitution im Kurfürstenkiez ausgesprochen, wurde aber von seiner eigenen Partei zurückgepfiffen.

Auch der Senat lehnt ordnungsrechtliche Einschränkungen der Straßenprostitution ab, weil er dadurch eine Verschlechterung der Gesamtsituation befürchtet. In der Tat sei ein Verbot schwer zu kontrollieren, räumte von Dassel am Freitag in einem Pressegespräch ein.

Erfahrung aus Köln: Gewalt gegen Frauen hat deutlich abgenommen

Leicht macht es sich von Dassel mit der Forderung nach Verrichtungsboxen nicht. "Wollen wir wirklich öffentliche Gelder dafür ausgeben, dass Männer billigen Sex haben können?", fragte er rhetorisch. Seiner Meinung nach könnten die Sex-Boxen aber ein Kompromiss sein, weil sie Frauen besser vor Gewalt schützen würden.

Man kann sie sich wie Carports vorstellen, die Freier mit dem Auto befahren. Die Idee ist, dass sie so parken, dass die Prostituierten in Notsituationen aus dem Auto steigen können, sie selbst aber nur schwer aus dem Auto gelangen.

In Köln gibt es solche Vorrichtungen bereits, allerdings in einem Industriegebiet außerhalb der Stadt. In Berlin waren die Sex-Boxen vom Runden Tisch Sexarbeit unter dem Vorsitz von Tempelhof-Schönebergs Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) ins Gespräch gebracht worden. Der Runde Tisch wurde vom Senat und bringt Vertreter von Senat, Bezirken, Polizei und sozialen Trägern zusammen.

Für Notfälle gibt es bei den Anlagen in Köln einen Alarmknopf neben der Beifahrertür. Zudem können die Frauen dort schnell in einen verriegelbaren Sicherheitstrakt gelangen, wo ihnen sanitäre Anlagen, Kondome oder Spritzen zur Verfügung stehen.

Die Bilanz in Köln ist positiv: Die Gewalt gegen Sexarbeiterinnen habe massiv abgenommen, sagt von Dassel. Ein ähnlicher Versuch in Dortmund wurde 2011 allerdings wieder beendet. Dort entstand rund um die Verrichtungsboxen der größte Straßenstrich Deutschlands. Daraufhin richtete die Stadt ein Sperrgebiet für die ganze Stadt ein. Berlin und Rostock sind die einzigen deutschen Großstädte, die nicht über ein Sperrgebiet verfügen.