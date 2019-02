Der Tod der elfjährigen Schülerin in Reinickendorf, die sich vermutlich wegen massiver Mobbingangriffe das Leben nahm, hat viele unserer Leser erschüttert. Zahlreiche Zuschriften mit sehr persönlichen Erfahrungsberichten und Einschätzungen erreichten die Redaktion. Wir veröffentlichen nachfolgend einige besonders eindrucksvolle Mails. Es sind persönliche Stellungnahmen, wir haben die Inhalte nicht überprüft.



„Es hat mich tief getroffen“

Als Mutter einer Tochter, die sich an ihrem 16. Geburtstag vor einem Jahr und zehn Monaten das Leben nahm, lerne ich gerade langsam wieder, mit dem Leben umzugehen. Der Artikel hat mich natürlich tief getroffen.

Es gab wahrscheinlich etliche unterschiedliche Gründe für den Suizid meiner Tochter. Genaues werden wir nie wissen. Aber definitiv war einer der Gründe das Mobbing an ihrer Schule, ein Gymnasium in Tempelhof, das meiner Meinung nach überhaupt nicht ernst genommen wurde. Meine Tochter war sehr intelligent, hatte eine Klasse übersprungen und war deshalb immer die Jüngste.

Das war Grund genug für einige Mitschüler, sie permanent fertigzumachen, bis hin zur Androhung, sie auf die U-Bahn-Gleise zu schubsen. Dann hatte sie den Mut, sich als einziges Mädchen die Haare kurz zu schneiden – woraufhin sie sich Diskussionen über ihre sexuelle Orientierung ausgesetzt fand.

Trotz Gesprächen mit der Klassenlehrerin änderte sich nichts, und wir bemühten uns um einen Wechsel an ein Gymnasium in Schöneberg. Mein Antrag wurde ignoriert, und als ich mit der Schulleitung sprechen wollte, kramte die Sekretärin meinen Brief hervor und meinte lapidar, dass Mobbing ja kein Grund sei, die Schule zu wechseln. Da war sie in der 9. Klasse. Und leider war ich auch der Meinung damals, dass sie das aushalten, sich durchbeißen muss. Zwei Jahre später lebte sie nicht mehr.

Die Schulleitung hat sich uns Eltern gegenüber bis heute nicht geäußert. Allerdings hörte ich von einer Mitschülerin meiner Tochter, dass die Direktorin eingehend mit ihnen gesprochen hatte, um klarzustellen, dass der Tod meiner Tochter nichts mit der Schule zu tun hatte.

„Lehrern fehlt die Rückendeckung“

„Wohl so ziemlich jede Lehrkraft, die einmal Mobbing konfrontativ unterbunden hat, hat Erfahrungen mit den Eltern der Mobber gemacht. Die Leser können sich vielleicht ausmalen, wie sich die Eltern von mobbenden Schülern so ungefähr verhalten, wo ja schließlich jeder weiß, dass die Schulaufsicht den Lehrern nicht die nötige Rückendeckung gibt.

Ich selbst habe Mobbing übrigens wirkungsvoll unterbunden. Daher weiß ich auch, was dann von den mobbenden Schülern, ihren Eltern und Schulleitungen zu erwarten ist.“

„Im Elternhaus Empathie lehren“

„Kinder sind untereinander nicht gerade zimperlich, das war schon immer so. Aber Kinder sollten bei der Einschulung bereits ein gewisses Maß an Sozialisation besitzen und erkennen, wo die Grenzen sind. Dazu gehört vor allem auch die Fähigkeit zur Empathie. Das aber sollte im Elternhaus bereits erfahren werden. Empathie bringen Menschen nicht automatisch ,von selbst‘ mit...

Ein Beispiel: Eine Mutter berichtete kürzlich von ihrem zwölfjährigen Sohn auf einem Gymnasium. Die Lehrerin will die Klasse umsetzen, weil es unruhig geworden ist. Der Sohn: ,Neben XY setze ich mich nicht, die stinkt...‘ Ich war schockiert, dass die Mutter es ,ganz normal‘ fand, dass er dies vor der Klasse äußerte.“

„Individualität wird bestraft“

„Meine Kinder wurden in jeder Schulform gemobbt, mal mehr, mal weniger. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass kein Anti-Mobbing-Programm hilft, wenn das Mobbing begonnen hat ... Gemobbt werden die, die sich von der Masse unterscheiden und sich nicht anpassen. Individualität wird bestraft.

Bestraft wird auch der, der nicht mitmobbt. Eins meiner Kinder hat sich geweigert, war mit einem gemobbten Kind befreundet. Danach wurde es auch gemobbt. Die Freundin verließ die Schule, meine Tochter wurde weitergemobbt. Überstand das irgendwie, wurde zum uncoolsten Mädchen ... und war isoliert.

Verließ dann ebenfalls die Schule und hatte auf der neuen Schule kein Mobbingproblem. Solange Individualität etwas ,Ungewolltes‘ ist, nützt kein Anti-Mobbing-Programm. Wenn man das Problem wirklich angehen will, muss man die festen Strukturen aufbrechen: Keine festen Klassen, sondern Lerngruppen. So bilden sich Machtverhältnisse nicht so schnell.“

„Opfern Schuldgefühle nehmen“

„Das Wichtigste ist, den Opfern Schuldgefühle zu nehmen, ihnen Perspektiven aufzuzeigen. Davor steht das vorurteilsfreie Erkennen der Situation. ,Wird schon nicht so schlimm sein‘ löst kein Problem.“

„Gegensteuern kostet Energie“

„Als Klassenlehrer einer fünften Klasse kann ich sagen, dass man bei Weitem nicht alles mitbekommt, was in einer solchen Gruppe passiert. Als ich meine Klasse übernahm, gab es vier/fünf Jungen, die die Atmosphäre bestimmten. Es kostete Zeit und Mühe, um diesen Jungs deutlich zu machen, dass so was keine Akzeptanz findet. Andererseits müssen die anderen bestärkt werden, sich nicht bestimmen zu lassen, sondern sich zu emanzipieren. Allein – man muss das wollen als Lehrkraft – Zeit und Energie zu investieren.“

